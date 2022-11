L’activité minière dans les tourbières peut relâcher du carbone au Yukon, selon un rapport

Endommager les tourbières pourrait relâcher une quantité importante de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et, si la situation n’est pas surveillée de près, pourrait empêcher le Yukon d’atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre pour la décennie, affirme le plus récent rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) du chapitre régional de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).