Fin de la limite de 20 heures de travail par semaine pour les étudiants étrangers

Travailler plus de 20 heures par semaine devrait permettre aux étudiants étrangers de gagner un peu plus d'argent pour payer leurs études, note le directeur général de l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface, Beydi Traoré. De ce côté-là, c'est un avantage pour ces étudiants , indique-t-il.

Beydi Traoré y voit tout de même un bémol. Selon lui, si la mesure, en vigueur jusqu'à la fin de 2023, permet aux étudiants étrangers d'acquérir de l'expérience de travail, elle ne règle pas totalement leur problème.

Le directeur général de l'Association Étudiante de l'Université de Saint-Boniface, Beydi Traoré. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Parce qu'au final même s'ils ont le droit de travailler plus de 20 heures, dans une année on va revenir exactement à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et on sait très bien que l'inflation ne va pas diminuer d'ici là , souligne le directeur général de l'association étudiante de l'USB.

La levée du plafond des heures de travail vise à combler la pénurie de main-d'œuvre qui touche les entreprises canadiennes.

Quelque 500 000 étudiants étrangers pourraient choisir de travailler plus de 20 heures par semaine s'ils le souhaitent, avait mentionné le ministre fédéral de l'Immgration, Sean Fraser, lors de l'annonce de ce changement en octobre dernier.

D'après Beydi Traoré, c'est justement ce que déplorent certains étudiants à qui il a parlé qui y voient un geste calculé de la part du gouvernement.

Comme s’ils se sentaient un peu utilisés pour boucher ce trou-là, le temps que le problème soit résolu , souligne-t-il.

Pour les employeurs, cette initiative est en tout cas la bienvenue, estime le conseiller en finances et en affaires au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Joël Lemoine.

Spécialement à ce temps-ci où dans quelques industries, les employeurs sont toujours à la recherche d'employés. Ils sont prêts à prendre les étudiants même si c'est quelques heures ici et là , affirme-t-il.

Quant à la crainte de voir certains étudiants étrangers privilégier le travail au détriment de leurs études, Beydi Traoré reconnaît que le risque existe, mais qu'il y a des garde-fous.