Heather Stefanson dévoile un discours du Trône à saveur électorale

Dans ce qui est vraisemblablement le dernier discours du Trône avant les élections provinciales de 2023 au Manitoba, le gouvernement manitobain fait de nombreuses promesses à saveur électorale comme des investissements pour lutter contre la criminalité, réduire le coût de la vie et améliorer le système de soins de santé.

Le document de 20 pages, dans sa version française, est le premier discours du Trône prononcé par la nouvelle lieutenante-gouverneure du Manitoba, Anita Neville. Après une reconnaissance territoriale, le texte rendait hommage à la reine Élisabeth II, qui est morte en septembre.

Le discours déclare la fin de la pandémie de COVID-19 au Manitoba. Aujourd'hui, le Manitoba est à la croisée des chemins. Alors que nous entamons la première étape après la pandémie, d'immenses possibilités se présentent à nous , dit le discours, avant de souligner les défis liés à l’inflation, aux soins de santé et au crime.

Le document souligne qu’il faut mettre un terme à un taux de criminalité violente en augmentation constante .

Dans le document figure la promesse d'une collaboration avec les forces de l’ordre et les autres ordres de gouvernement pour fournir plus de ressources aux policiers. Il souligne aussi des investissements précédents en matière d’itinérance.

Notre gouvernement continuera de s'attaquer aux problèmes sous-jacents que sont l'itinérance, les dépendances et les problèmes de santé mentale en offrant plus de soutiens aux forces de l'ordre de première ligne grâce à des outils technologiques, à une formation spécialisée, à une présence policière accrue et à l'augmentation du nombre d'agents.

La province promet du financement pour aider la police à s'occuper des poursuites liées aux crimes de rue graves, aux gangs et au crime organisé .

Peu de places pour les Autochtones

Dans le même ordre d’idées, la province promet de revitaliser le Service des agents de conservation afin de lutter contre les activités dangereuses, comme le braconnage, la chasse de nuit et la chasse à partir de la route . La chasse de nuit avait été un sujet de discorde entre l’ancien premier ministre Brian Pallister et des groupes autochtones de la province.

Alors que le précédent discours du Trône de Heather Stefanson misait sur la réconciliation avec les peuples autochtones, celui-ci n’en fait que de brèves mentions. Il s’agit d’un engagement cité au début du document, au même titre que la sécurité ou le coût de la vie, mais, contrairement à ces derniers, on ne lui consacre pas de section dans le discours.

La province promet d’élaborer une stratégie de prévention du suicide provinciale à l'intention des jeunes et des communautés à risque élevé et de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Elle s’engage aussi à poursuivre la réconciliation économique .

De l’argent pour les hôpitaux et une ouverture aux soins privés

Le gouvernement progressiste-conservateur promet aussi un investissement en immobilisations pluriannuelles de plusieurs milliards de dollars dans les hôpitaux de Winnipeg, sans fournir plus de détails.

La province s’engage aussi à améliorer la prestation de services de soins de santé, notamment en réduisant les retards de procédures provoquées par la pandémie. Heather Stefanson avait fourni un avant-goût de ce programme législatif la semaine dernière en s’engageant à dépenser 200 millions de dollars pour l’embauche et la rétention de travailleurs de la santé.

Le système de soins de santé manitobain est aux prises avec une pénurie de personnel qui a été aggravée par la pandémie de COVID-19. La province relève un manque de médecins en région rurale et un manque d’infirmières généralisé. L’épuisement professionnel est largement en cause dans les problèmes de rétention.

Une vague d’infections respiratoires, dont la COVID-19, submerge actuellement le système de santé. Les services qui soignent les enfants sont particulièrement touchés.

Le document montre aussi une ouverture aux soins de santé du secteur privé : Les partenariats sont cruciaux pour trouver des solutions et seront favorisés lorsqu'ils bénéficieront à toute la population manitobaine. D'autres provinces ont prouvé qu'un système de prestation alliant les secteurs public et privé fonctionne.

D’autres éléments à retenir : Le gouvernement de Heather Stefanson reconnaît la hausse du coût de la vie. Celle-ci découle directement de la hausse de l'inflation et de la taxe fédérale sur le carbone , précise-t-il.

, précise-t-il. La province promet d’augmenter le financement de la Régie des services publics et de stabiliser la situation financière d’Hydro-Manitoba.

la situation financière d’Hydro-Manitoba. Elle annonce une augmentation des subventions de fonctionnement pour les services de garde en 2023 afin d’augmenter le salaire des travailleurs.

Elle veut créer un registre du personnel enseignant et un organisme de surveillance indépendant chargé des cas d'inconduite d’enseignants.

La province veut élaborer un plan stratégique pour l'éducation des adultes ancré dans les besoins en matière de main-d’œuvre au Manitoba.

Il annonce le lancement d’un nouveau programme d'aide au revenu pour les personnes ayant une invalidité grave et prolongée au printemps.

La province travaille en vue d'un corridor de transport dans le Nord , allant des montagnes Rocheuses jusqu'à la baie d'Hudson.

, allant des montagnes Rocheuses jusqu'à la baie d'Hudson. Elle annonce une réduction temporaire des loyers des terres domaniales agricoles de 2023 à 2025 de près de 4 millions de dollars.

Elle mentionne la création d’une stratégie autour des sentiers accessibles et de haute qualité, et d'importants investissements en matière d’immobilisation dans les parcs provinciaux.

en matière d’immobilisation dans les parcs provinciaux. Elle veut moderniser le cadre de réacheminement et de recyclage des déchets afin de détourner plus de déchets des lieux d'enfouissement.

Faible taux d’approbation

Heather Stefanson cherche toujours à se démarquer d’une administration dans laquelle elle a occupé des rôles clefs de ministre. Il n’y a aucun signe de la réforme de l’éducation avortée du précédent premier ministre, Brian Pallister, dans ce discours du Trône.

Depuis son accession au pouvoir, l'an dernier, Heather Stefanson est peu populaire dans les sondages d’opinion publique. Son taux d'approbation est de 22 %, soit le taux le plus bas parmi les premiers ministres des provinces au Canada, selon un récent sondage de l'Institut Angus Reid.

Le sondage réalisé pour le compte de la firme a été mené en ligne entre le 19 et le 21 septembre auprès de 370 Manitobains adultes membres du forum Angus Reid. Comme il s'agit d'un sondage non probabiliste, il est impossible de calculer une marge d'erreur. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 5 %, 19 fois sur 20.

Le taux d’approbation de Heather Stefanson n'a quasiment pas bougé depuis qu’elle est au pouvoir.