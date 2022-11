Des missiles russes seraient tombés en Pologne, faisant deux morts

Des missiles russes se seraient abattus en Pologne, tuant deux personnes, rapporte mardi l'agence Associated Press, citant un responsable des services de renseignement américains. De son côté, le Kremlin accuse l'Ukraine de vouloir provoquer une escalade du conflit.

Du côté des forces occidentales, on demeure prudents devant cette situation, qui a le potentiel envenimer grandement le conflit.

Aux États-Unis, le Pentagone affirme avoir ouvert une enquête, mais précise ne pas être en mesure de confirmer l'événement.

Nous n'avons pas d'information permettant de corroborer ces affirmations, pour l'instant, et nous présenterons une mise à jour dès que nous aurons du nouveau , a fait savoir un porte-parole de la Défense américaine, Patrick Ryder, lors d'un point de presse, mardi après-midi.

Du côté du Conseil national de sécurité américain, la porte-parole Adrienne Watson a indiqué que son service travaillait avec le gouvernement polonais pour obtenir plus d'informations .

Nous ne pouvons pas confirmer les informations ou des détails précis, pour l'instant. Nous allons déterminer ce qui s'est passé et ce que devront être les prochaines étapes , a-t-elle ajouté sur Twitter.

Au département d'État américain, on soutient posséder des informations incroyablement préoccupantes en provenance de Pologne.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a elle aussi indiqué être au fait des événements, mais a souligné qu' il serait imprudent de commenter, pour l'instant .

Je suis en contact étroit avec nos alliés polonais et nous surveillons la situation de très près , a-t-elle ajouté.

De son côté, Moscou a nié en bloc ces allégations. Le ministère de la Défense russe soutient que les déclarations concernant de possibles missiles frappant la Pologne sont une provocation délibérée visant à entraîner une escalade du conflit .

Inquiétude en Europe

Plusieurs pays voisins de la Pologne ont rapidement réagi à ces allégations, alors que l'on ignore toujours si l'explosion est bel et bien imputable à des armes russes.

Sur Twitter, le ministre letton de la Défense a présenté ses condoléances à mes frères d'armes polonais , avant d'affirmer que le régime criminel russe a tiré des missiles ciblant non seulement les civils ukrainiens, mais qui sont aussi tombés sur le territoire polonais [et donc] de l'OTAN .

Plus prudent, le ministre estonien des Affaires étrangères a jugé que les nouvelles en provenance de la Pologne sont particulièrement inquiétantes , et que son pays était prêt à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN .

Même son de cloche en Lituanie, une autre ancienne république soviétique bordant la mer Baltique, où le président Gitanas Nauseda a lui aussi appelé à se montrer solidaire avec la Pologne.

En Hongrie, le premier ministre Viktor Orban a emboîté le pas à son homologue polonais et convoqué lui aussi son conseil de la défense.

Plus à l'ouest, en Belgique, le premier ministre Alexander De Croo a indiqué sur Twitter que son pays condamne vivement l'incident en territoire polonais et présente ses plus sincères condoléances au peuple de Pologne .

Réunion d'urgence

Contactés par Reuters, les pompiers polonais ont déclaré que deux personnes étaient mortes dans une explosion à Przewodow, village de l'est de la Pologne près de la frontière avec l'Ukraine. Ils ont dit ignorer la cause de cette explosion.

La Russie a tiré mardi une pluie de missiles sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, et jusque dans l'ouest du pays.

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a convoqué une réunion d'urgence de son conseil de sécurité nationale et des affaires de défense, a annoncé un porte-parole du gouvernement sur Twitter.