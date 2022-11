Une nouvelle Maison du sport pour les athlètes à Gatineau?

La Ville de Gatineau pourrait bientôt se doter d’une nouvelle Maison du sport. L’organisme Excellence sportive Outaouais (ESO) pousse le projet qui permettrait de rassembler les services et des installations pour plusieurs disciplines dans la région.

Des consultations sont en cours pour dresser un portrait le plus précis possible des besoins de chaque association. Le projet de Maison du sport, c'est un projet qui se veut rassembleur pour la communauté sportive. On veut connaître les besoins de tous pour maximiser nos ressources , résume la directrice générale d'ESO, Élodie Brault.

La directrice général d'Excellence Sportive Outaouais, Élodie Brault. Photo : Gracieuseté d'Excellence sportive Outaouais

Malgré la présence du Centre sportif de Gatineau, la Ville manque encore d’installations pour plusieurs sports. La fermeture de la Fonderie, l’an dernier, n’a fait qu’accentuer le problème.

Il y a des besoins dans tous les sports, mais au soccer, au volleyball, en escrime et en basketball, c’est criant. [Ces disciplines] ont signifié un intérêt pour avoir des plateaux additionnels parce qu’ils doivent malheureusement couper des athlètes par manque de plateaux , ajoute Mme Brault.

L'escrime est une des disciplines qui pourrait profiter d'une nouvelle Maison du sport. Photo : Radio-Canada

« Les besoins sont là. La Ville de Gatineau a de super beaux plateaux, mais il en manque encore. Il faut voir ce qu’on peut créer avec les besoins de tout le monde. » — Une citation de Élodie Brault, Excellence sportive Outaouais

ESO a lancé son centre d’excellence, situé sur le boulevard Maloney, en 2020, pour répondre aux besoins. Mais il faut maintenant plus de services et d’offres d’installations.

Si on veut des athlètes qui performent dans différents stades dans leur carrière sportive, il faut mieux encadrer notre jeunesse sportive. On doit avoir des services adéquats, que ce soit en termes de plateaux sportifs, en termes de formation aux entraîneurs ou pour l’accès aux spécialistes. La Maison du sport pourrait offrir tout ça , précise Mme Brault.

Le Complexe Branchaud-Brière de Gatineau offre le plus de terrains pour la pratique du soccer l'hiver. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’organisme veut faire preuve de créativité pour satisfaire tout le monde. La solution ne serait pas nécessairement la construction d’un nouvel édifice avec un énorme budget, mais bien la récupération d’immeubles existants. La Ville de Saint-Jérôme l’a fait récemment.

Saint-Jérôme a transformé un aréna en Centre sportifs qui rassemble plusieurs disciplines. Photo : Ville de Saint-Jérôme / Poirier Fontaine Architectes

Les budgets sont limités. Faire du neuf avec du vieux, c’est une formule intéressante. Ils ont eu l’opportunité de transformer un aréna en centre de haute performance. Il y a une salle d'entraînement, l’accès à des plateaux sportifs de basketball ou multifonctionnel. C’est un beau modèle qui existe et ce serait exceptionnel pour la région , cite la directrice générale d’ESO.

Même si Mme Brault refuse de mentionner un emplacement en particulier pour le projet, l’aréna Baribeau vient tout de suite en tête. Il se trouve près de l’actuel centre d’excellence et de la polyvalente Nicolas-Gatineau, qui offre plusieurs programmes de sports-études.

L'aréna Baribeau à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

L’édifice a d'ailleurs l’avantage d’avoir été rénové récemment pour satisfaire les besoins des Olympiques de Gatineau pendant la pandémie.

Les intervenants du milieu sportif sont invités à une consultation publique mardi soir. Ils peuvent également offrir leurs idées à ESO. L’organisme veut connaître l’opinion de l’ensemble de la communauté sportive avant d’établir un budget pour le projet. Les dirigeants affirment toutefois que les discussions avec la Ville vont déjà bon train et que Gatineau est très intéressée au projet.

Une première version de la Maison du sport pourrait ouvrir ses portes dès septembre 2023 si tout se déroule bien.