Deux sites géologiques de l’Ouest reçoivent une désignation de l’UNESCO

Ces sites ont été choisis par l’Union internationale des sciences géologiques (IUGS), en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les deux sites figuraient déjà sur la liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO .

Le parc provincial des dinosaures, situé dans le sud-est de l’Alberta, est reconnu pour ses fossiles de dinosaures de la période du crétacé supérieur, il y a environ 75 millions d’années.

Plus d’une quarantaine d’espèces de dinosaures ont été répertoriées sur le site, et leurs fossiles se retrouvent dans des musées à travers le monde.

« C’est le site de dinosaures le plus riche et le plus diversifié au monde. »