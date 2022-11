Une nouvelle application guide les immigrants qui veulent s’installer en Ontario

Le Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest de l’Ontario a lancé une application pour aider les immigrants qui arrivent dans la province. L'application web Guide-moi permet entre autres de connaître les services offerts en français et les démarches nécessaires pour faire une demande d'immigration.

L'application a été créée de concert avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Photo : Radio-Canada

Elle est principalement destinée aux nouveaux arrivants dans le sud de la province.

Alain Dobi, directeur du Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest de l’Ontario, affirme que des articles informatifs liés au processus d’immigration de l’utilisateur sont proposés.

L’application ne collecte aucune donnée personnelle.

« Peu importe, à quel stade vous êtes […] en train d’explorer le Canada pour voir si vous voulez entreprendre votre voyage [...] peu importe où vous vous situez dans votre parcours, Guide-moi vous permet d’avoir de l’information en fonction de votre statut et de vos besoins. » — Une citation de Alain Dobi, directeur du Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest de l’Ontario

L’application a aussi une carte interactive qui permet de voir les établissements francophones de la région. Dépendamment de la destination que vous allez choisir, la carte vous donne une liste des fournisseurs de services et des ressources francophones qui sont offertes dans cette région-là , affirme M. Dobi. Vous pouvez aussi créer des favoris , ajoute-t-il.

Alain Dobi est le directeur du Réseau en immigration francophone de la région Centre-Sud-Ouest depuis 15 ans. Photo : Avec l'autorisation d'Alain Dobi

De son côté, Ayoub Jlila, coordonnateur des communications du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’est de l’Ontario, salue l’initiative du Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest.

Il croit que les immigrants francophones gagnent à avoir un tel outil qui présente les fournisseurs de services à l’échelle de la province en tenant compte des particularités des régions. Les réalités de la région de l’Est ontarien étant différentes de celles du sud de la province , explique-t-il.

M. Dobi affirme que l’application Guide-moi est à l'étape du projet pilote et qu’éventuellement elle pourrait s’étendre à toute la province. La carte interactive va couvrir les ressources et les services qui sont offerts aussi bien dans le Grand Nord et dans l’Est de l’Ontario , dit-il.

L’application est disponible sur Android et iOS. Puisqu'il s'agit d'une étape d’expérimentation, la rétroaction des utilisateurs est vivement souhaitée pour l’amélioration de l’outil.