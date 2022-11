Chanter sa passion pour le football et les Roughriders en français

Tous les ans, les élèves du pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française, à Saskatoon, apprennent et chantent fièrement en français la chanson thème des Roughriders, et ce peu importe le succès de l'équipe. Un projet mis sur pied par leur enseignant de musique, Richard Dubé.

C'est en 2013 que ce dernier, accompagné des enseignantes Caroline Vigneault et Julie Marois, a traduit les paroles de la chanson Green Is the Color, véritable hymne sportif saskatchewanais que les enfants connaissent maintenant sous le nom Vert est la couleur.

Les enseignants voulaient que les enfants puissent avoir accès à cette chanson dans leur langue. Le but de notre école, c'est d'être capable de vivre en français et de fêter comme les personnes en anglais, mais dans notre langue , explique M. Dubé.

La classe de 5e année de Catherine Godbout, à l'École canadienne-française, aime chanter la chanson thème des Roughriders. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Grand partisan des Roughriders, Richard Dubé adore enseigner cette chanson qui réunit ses passions pour la musique et le football.

« La plupart des élèves sont des fans des Riders comme moi et j'essaie de les encourager. » — Une citation de Richard Dubé, enseignant de musique

C'est d'ailleurs son amour pour la musique qui lui a fait découvrir le football.

Richard Dubé a grandi à Saint-Brieux, à environ 170 km au nord-est de Saskatoon, dans une communauté où se trouvaient de nombreux musiciens. J’étais vraiment inspiré par l’expérience de les entendre quand j’étais jeune , se rappelle-t-il.

Il commence par jouer du piano avant de se mettre ensuite à la guitare et à la trompette puis à une foule d'autres instruments.

En 1978, son groupe d’harmonie est choisi pour jouer dans la parade lors de la Coupe Grey. Ça, c'est le vrai début de mon amour pour les Riders!

Bien qu'il travaille à Saskatoon, Richard Dubé se rend souvent à Regina pour assister aux matchs des Roughriders. Il a d'ailleurs ses billets pour la finale de la Coupe Grey. Même si son équipe favorite ne jouera pas, il compte porter fièrement son chandail vert lors du match.