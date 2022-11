Blur sera en concert en 2023, pour la première fois depuis 2015

Le 8 juillet, soit huit ans après son dernier concert, le groupe de pop britannique Blur remontera sur scène au mythique stade Wembley, à Londres. Ces retrouvailles marqueront les 35 ans du quatuor, qui s’est formé en 1988 et qui n’a sorti son premier album, Leisure, qu’en 1991.

Blur est notamment connu pour ses succès des années 1990 Song 2 et Girls & Boys.

Les quatre membres du groupe – le chanteur Damon Albarn, le guitariste Graham Coxon, le bassiste Alex James et le batteur Dave Rowntree – seront accompagnés d’artistes britanniques : le rappeur anglais Slowthai, la chanteuse pop Self Esteem et le duo de pop expérimentale Jockstrap.