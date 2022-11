Les employés de la MRC de Pontiac en grève le 23 novembre

Les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) à la MRC de Pontiac seront en grève le 23 novembre prochain.

Un avis de grève a été expédié vendredi dernier au ministre du Travail et à l’employeur, indique le syndicat par voie de communiqué.

Il s’agira de la première journée de grève des membres du SFPQ durant la négociation en cours, sachant que le 27 octobre dernier, les travailleurs de la MRC Pontiac représentés par ce syndicat ont voté pour la mise en place de moyens de pression lourds pouvant conduire à 10 journées de grève.

« Nos membres sont prêts aller jusqu’au bout pour obtenir un salaire décent. » — Une citation de Déclaration de Michel Girard, président régional, extraite du communiqué du SFPQ

La convention collective des employés est échue depuis le 31 décembre dernier. Mais les négociations achoppent, notamment, sur la question financière. Les employés représentés par le SFPQ réclament une augmentation de salaire de 14,5 % minimum sur 5 ans.