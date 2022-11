Les urgences pédiatriques débordées : les médecins appellent les parents à la prudence

Les urgences pédiatriques débordent au Québec et l’unité de soins intensifs pour les enfants de Sherbrooke ne fait pas exception. D’autant plus que le CHUS-Hôpital Fleurimont doit accueillir de jeunes patients en provenance d’ailleurs pour les soigner.

Comme il n’y a que quatre unités de soins intensifs pédiatriques au Québec, l’hôpital sherbrookois est régulièrement appelé à soigner des patients d’autres régions. D’emblée à Sherbrooke, on a une mission extrarégionale, extra-Estrie. On prend régulièrement des patients de Drummondville, de Victoriaville, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, de Saint-Hyacinthe. Là, je vous dirais que, depuis quelques semaines, ce qui rend la chose encore un peu plus particulière, c’est qu’on sort de cette desserte-là usuelle pour Sherbrooke de prendre des patients de la Rive-Sud aussi , explique le chef du département de pédiatrie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy.

Ce dernier admet que les difficultés de se procurer de l'acétaminophène en cas de fièvre chez les enfants mettent encore plus de pression sur les urgences pédiatriques. Un enfant qui fait de la fièvre a toujours l’air plus moche qu’un enfant qui ne fait pas de fièvre. [...] Alors, c’est sûr que si on n’est pas capable de contrôler la fièvre, notre enfant va potentiellement moins bien s’hydrater, va avoir l’air plus fatigué, il va être souffrant, son état général va être moins bon , ajoute-t-il.

Évitez les lieux publics

Pour tenter de limiter la pression sur les équipes soignantes alors que de nombreux virus respiratoires circulent chez les enfants, l’Association des pédiatres du Québec invite les parents à la prudence. Il faut que, comme citoyen, comme parent de jeunes enfants qui sont vulnérables, il faut faire attention. Je les protège, j’évite de visiter les lieux publics, j’évite les rassemblements surtout si je sais qu’il y a quelqu’un de malade , a mentionné sa présidente, la Dre Marie-Claude Roy, qui pratique à Sherbrooke.

Le lavage des mains, le port du masque si nécessaire et la vaccination demeurent des atouts pour combattre les virus, rappelle les médecins.

D’ailleurs, Santé Canada a confirmé que l'approvisionnement de l'étranger en médicaments pour enfant devrait regarnir les pharmacies au cours des prochaines semaines.