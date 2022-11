La famille de Megan Gallagher dévastée, mais reconnaissante des efforts pour la retrouver

La semaine dernière, la police a confirmé que des restes humains retrouvés fin septembre étaient ceux de Megan Gallagher. Son décès est attribué à un homicide.

En sanglotant, Brian Gallagher avoue qu’il est difficile de garder de bons souvenirs de sa fille, car il ne cesse de penser à ses derniers moments. Dans ma tête, elle pleure et jusqu’à son dernier souffle, elle demande à être libérée , lâche-t-il.

Jusqu’ici, les forces de l’ordre ont identifié neuf suspects en lien à cette affaire. Ils répondent à des accusations de meurtre au premier degré, d'agression, de séquestration et d'indignité envers un cadavre humain.

Huit d’entre eux sont en détention policière alors que Summer-Sky Henry, 24 ans, est toujours recherchée par la police pour meurtre au premier degré.

La famille de Megan Gallagher continue à suivre les procès en cours des personnes accusées dans cette affaire.

Brian Gallagher affirme que les membres de sa famille vont aussi continuer à sensibiliser la population au sujet des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Il veut aussi qu'on garde de sa fille le souvenir d'une mère aimante, d'une fille et d'une sœur.

« Megan était bien plus qu’un casier judiciaire. Elle nous faisait rire et nous mettait à l’aise. On avait toujours hâte d’avoir de ses nouvelles. J’espère qu’un jour, ces beaux souvenirs vont me revenir. »