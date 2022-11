Tiësto, Kavinsky et CRi à Igloofest pour les 15 ans du festival

Après deux ans de silence en raison de la pandémie de COVID-19, Igloofest sera de retour du 19 janvier au 11 février au Vieux-Port de Montréal pour fêter ses 15 ans en grand. Les mélomanes qui braveront le froid pourront entendre de grosses pointures d’ici et d’ailleurs, comme le géant néerlandais Tiësto, le producteur français Kavinsky et le producteur québécois CRi, révélation de l’année à l’ADISQ en 2021.

C’est le producteur australien Flume qui lancera les festivités le 19 janvier. Ce sera une première prestation à Montréal depuis 2019 pour ce jeune adepte d’électro, connu entre autres pour ses remixages de titres d’artistes comme Lorde, Arcade Fire et Disclosure.

Après un passage du duo britannique CAMELPHAT le lendemain, le premier week-end se conclura dimanche 21 janvier avec le DJ Porter Robinson, originaire de Caroline du Nord.

Le deuxième week-end d’Igloofest sera marqué notamment par le passage de Kavinsky. Ce producteur français de synthwave a notamment signé Nightcall, chanson utilisée en ouverture du film Sang-froid (Drive), mettant en vedette Ryan Gosling. À noter également lors du troisième week-end, les prestations du rappeur belge Hamza et du producteur français Vladimir Cauchemar.

Tiësto, Black Tiger Sex Machine et CRi

Igloofest fera comme à l’habitude une belle place aux talents d’ici, à commencer par une soirée réunissant deux piliers de l’étiquette montréalaise Kannibalen, soit Black Tiger Sex Machine et Apashe, dont la réputation sur scène n’est plus à faire. Avec le penchant de ces derniers pour les jeux de lumière époustouflants, les « Igloosapiens » et « Igloosapiennes » peuvent s’attendre à une soirée électrisante.

Le dernier week-end d’Igloofest sera auréolé par le passage de Tiësto, grand nom de l’EDM (electronic dance music) qui est sans doute l’un des plus connus jamais venus au festival , a expliqué le festival dans un communiqué. Son concert est prévu vendredi 10 février.

Le festival se terminera le lendemain avec un spectacle mettant en vedette quelques stars de l’étiquette britannique Anjunadeep, dont Ben Böhmer et Yotto, ainsi que le producteur québécois CRi, qui a séduit le public avec son premier album, Juvenile, lancé en 2020.

La programmation complète d’Igloofest se trouve sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .