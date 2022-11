Foreigner au Canada pour sa tournée d’adieu en 2023

Foreigner a connu son heure de gloire à la fin des années 1970 et durant les années 1980 avec de nombreux succès tels que Cold as Ice, Hot Blooded, Double Vision et I Want to Know What Love Is.

L’âge et l’état de santé des membres du groupe expliquent leur décision d’annoncer une dernière tournée.

C’était une décision très difficile , a affirmé Kelly Hansen, le chanteur du groupe depuis 2005, en entrevue avec le magazine Billboard.

Le répertoire de pièces [de Foreigner] est tout un défi pour un chanteur de rock comme moi. Je n’aurais jamais cru que je chanterais encore ces chansons sur ces tonalités à mon âge [61 ans], et je ne sais pas pour combien de temps encore je pourrai continuer à ce niveau.

Le seul membre original, le guitariste britannique Mick Jones, est devenu une sorte d’invité spécial lors des prestations du groupe, y participant lorsque son état de santé le permet.

Les billets pour la tournée de 2023 seront en vente à compter de vendredi. D’autres dates de spectacles, autant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde, devraient être annoncées pour 2024.

Depuis sa formation, en 1977, le groupe a lancé neuf albums studio, dont le plus récent, Can’t Slow Down, en 2009.