Un seul responsable des pompiers pour trois municipalités

Trois municipalités de la Baie-des-Chaleur, Saint-Alphonse, Caplan et New Richmond partageront un même directeur de service incendie.

Le responsable du service de New Richmond qui œuvrait à temps partiel, prendra bientôt sa retraite. Il sera remplacé par un nouveau gestionnaire qui sera aussi chargé des deux autres municipalités.

Les trois administrations municipales ont choisi de travailler ensemble. Le maire de New Richmond, Éric Dubé, croit que c’est une solution intéressante qui permet de contrer les difficultés de recrutement des petites municipalités.

New Richmond qui embauchait déjà une ressource 20 heures par semaine paiera la moitié de la facture tandis que Caplan et Saint-Alphonse paieront chacun 25 % des frais. Les casernes et les équipes de pompiers de chaque municipalité resteront en place.

Le maire de New Richmond admet que ce sera un défi pour la personne embauchée qui devra gérer trois équipes et composer avec trois conseils municipaux. On a travaillé à établir le fonctionnement. On a été chercher des modèles ailleurs, on a établi un canevas, comment ça devrait fonctionner et tout ça est chapeauté par la MRC , explique Éric Dubé.

Ce dernier estime que cette nouvelle manière de fonctionner viendra consolider le service dans les trois municipalités. On pense qu’on va être capable d’offrir un meilleur service et que ça va une quiétude au conseil municipal sur le fonctionnement de nos services incendie.

Par ailleurs, Québec encourage les municipalités à regrouper leurs services en offrant des programmes d’aide en cas de regroupement de services. Les trois municipalités ont d’ailleurs déposé une demande. Elles pourraient obtenir une somme de 50 000 $ durant cinq ans pour les aider à payer la nouvelle.

La réponse est attendue d’ici la fin de l’année. Si de l'équipement spécialisé est nécessaire, Éric Dubé n'exclut pas que les trois administrations s'allient de nouveau pour en faire l’acquisition, tout en considérant ces besoins, selon les distances entre les trois casernes.

Les trois municipalités espèrent que le poste sera affiché d'ici la fin de l'année ou au tout début 2023 pour une embauche le plus rapidement possible.