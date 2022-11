Golf et produits de luxe : les dépenses de la SQ pour tenter de coincer Jonathan Bettez

Notre demande d’accès à l’information pour connaître les coûts reliés aux 25 scénarios d’infiltrations mis de l’avant par la Sûreté du Québec pour tenter de coincer Jonathan Bettez remonte au 10 juillet 2018. Des documents d’enquête venaient d’être dévoilés en marge du procès en lien avec des allégations de pornographie juvénile. Jonathan Bettez a été acquitté par la suite et le juge a qualifié le travail des policiers d’ expédition de pêche .

Après avoir tenté d’empêcher la divulgation de ces informations, la SQ a transmis plus de 200 pages de factures et comptes de dépenses. Ces données partielles n’incluent pas le salaire et le temps supplémentaire des 14 agents impliqués dans les différents scénarios, mais permettent de constater le train de vie proposé à Jonathan Bettez par la SQ .

Les enquêteurs avaient ciblé Jonathan Bettez comme principal suspect de l’enlèvement de Cédrika Provencher, parce qu’il était propriétaire, en 2007, d’une voiture rouge de marque Acura TSX ayant les mêmes caractéristiques que celle aperçue dans le secteur où Cédrika a été vue pour la dernière fois le 31 juillet, jour de sa disparition.

Gagnant d’un faux concours

Au cours de l’été 2009, des agents d’infiltration ont monté de toutes pièces un scénario d’approche , soit un faux concours dont le prix était un week-end tous frais payés au Fairmont Tremblant, incluant deux parties de golf et le transport en limousine. Le but : développer un environnement propice à un contact entre l’agent HQ1200, qui jouera le rôle de Mr Big, et Jonathan Bettez.

Le 2 juin 2009, ils ont ainsi cogné à la porte de Jonathan Bettez pour lui offrir de répondre à un sondage qui le rendait admissible à ce concours. Le 26 juin, il a été avisé par courrier recommandé qu’il était l’heureux gagnant du grand prix.

Documents de la Sûreté du Québec (SQ) obtenus grâce à la Loi sur l'accès à l'information Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La facture d'hôtel pour 2 nuits à Tremblant totalise à elle seule 4591,92 $. C’est d’ailleurs le 31 juillet 2009 soit exactement 2 ans jour pour jour après la disparition de Cédrika Provencher, que les agents d’infiltration ont amené Bettez en limousine pour lui faire profiter de son prix fictif.

La facture de la limousine est de 576,19 $, le souper du 31 juillet a coûté 600 $. Un montant de 300 $ pour de l’alcool ainsi que 65 $ pour des cigares a aussi été déboursé par la SQ pour l’occasion.

Une relation qui durera environ un an

De juillet 2009 à août 2010, les deux hommes ont joué au golf à Trois-Rivières, Grand-Mère et Québec et souper aux frais de l’agent HQ1200 notamment dans les restaurants Le Poivre Noir, le Carlito, Le Grill de Trois-Rivières ainsi que le Ginger et La Bête à Québec. Les factures transmises par la SQ se chiffrent en centaines de dollars par repas, des menus dégustations, huîtres, filets mignons, arrosés de vin dont du Osoyoos Larose. Des tournées d’alcool étaient aussi régulièrement offertes aux employés.

Les agents d’infiltration ont dépensé plus de 7000 $ en restaurants, alcool et cadeaux, précisant dans les documents que l’alcool a été acheté mais non nécessairement consommé . Près de 20 000 dollars ont servi pour payer des locations de voitures dont certaines de luxe, des véhicules récréatifs, de l’essence et des stationnements.

Documents de la Sûreté du Québec (SQ) obtenus grâce à la Loi sur l'accès à l'information Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Près de quatre mois après leur rencontre, HQ1200 a commencé à verser des montants en argent comptant variant entre 300 $ et 1000 $. En tout, il a remis à 10 reprises des sommes à Jonathan Bettez pour des conseils financiers, récupérer des véhicules, livrer des colis, l’assister dans de fausses rencontres avec d’autres agents d’infiltration, en plus de lui prêter 15 000 $ pour démarrer sa carrière de joueur professionnel de poker sur le web.

En mars 2010, un stratagème de carte de crédit frauduleuse semble déranger Bettez. Puis petit à petit, il prend ses distances de l’agent HQ1200 jusqu’à le retirer de ses amis sur les médias sociaux.

Lors d’une conversation téléphonique le 16 août 2010, Bettez dit être mal à l’aise avec ses activités millionnaires et que son style de vie est trop élevé pour lui , peut-on lire dans les documents policiers révélés en 2018.

Selon ces mêmes documents, Bettez a remis 13 000 $ à l’agent HQ1200 lors de leur dernière rencontre deux jours plus tard dans le stationnement d’un restaurant Tim Hortons. Bettez était accompagné de son père qui l’attendait dans un stationnement voisin. Il n’y a aucune trace de ce remboursement dans les documents obtenus par Radio-Canada.

La Sûreté du Québec n’a pas souhaité commenter puisque des démarches judiciaires sont en cours dans ce dossier. L'avocat de Jonathan Bettez, Me Jessy Héroux a aussi décliné notre demande d’entrevue affirmant qu’ils ne souhaitent pas commenter à ce stade-ci.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Documents obtenu grâce à la Loi sur l'accès à l'information Photo : Sûreté du Québec (SQ)