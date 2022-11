La Ville d’Edmonton veut construire quatre nouvelles casernes de pompiers

L'administration municipale veut commencer à planifier la construction d’une caserne pour le quartier Cumberland au nord-ouest de la ville et une autre pour le quartier Walker au sud-est.

Les fonds pour la planification et la conception sont inclus dans une demande budgétaire de 22,8 millions de dollars. La Ville établira des coûts plus détaillés au fur et à mesure de l'avancement des projets.

Si le conseil municipal approuve les projets dans les prochains budgets d'immobilisations et de fonctionnement, les stations devraient être terminées et ouvertes d'ici 2026.

La nouvelle caserne de pompiers Walker est prévue dans le quartier électoral Karhiio, où les casernes Mill Woods et Ellerslie desservent actuellement cette zone d'environ 95 000 habitants.

Selon la conseillère municipale du quartier Karhiio, Keren Tang, l'amélioration des ressources de lutte aux incendies fait partie des priorités des budgets 2023-2026. Elle estime qu’il faut anticiper la croissance de la ville pour bien répondre aux urgences. Le sud-est et le sud-ouest de la ville croissent rapidement et la Ville doit être prête, dit-elle.

Deux autres stations sont en préparation : la caserne Big Lake dans le nord-ouest d’Edmonton et Wedgewood dans le sud-ouest.

La Ville a l'intention d'acquérir les terrains pour ces sites au cours des quatre prochaines années. La conception et la planification des casernes devraient faire partie du cycle budgétaire des immobilisations de 2027-2030.

Les quatre nouvelles casernes sont destinées à améliorer les délais d'intervention des services d'incendie.

Brad Kitiuk, chef adjoint des opérations de sauvetage en cas d'incendie, rappelle que les équipes de pompiers essaient d'arriver sur les lieux d'un incendie dans les sept minutes suivant un appel, dans 90 % des cas.

Une lacune potentielle dans le service

La caserne de pompiers West Yellowhead, située à l'angle de la 125e Avenue et de la 128e Rue, devra être relocalisée à Blatchford. Son ouverture est prévue en 2025.

La conseillère Erin Rutherford craint que le déménagement crée un vide dans le service d'incendie de son quartier électoral, Anirniq, alors que la caserne de Cumberland ne devrait pas être terminée avant 2026.

Elle rappelle qu'au moins cinq incendies dans le quartier ont fait des blessés au cours des 18 derniers mois.

La conseillère souhaite la mise en place d'un plan pour assurer les temps d'intervention ou pour achever plus rapidement la construction de la caserne de Cumberland.

Avec les informations de Natasha Riebe