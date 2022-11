Accusé d’espionnage, l’employé d’Hydro-Québec reste en prison

Le procureur de la Couronne fédérale, Me Marc Cigana, s'est opposé à la remise en liberté de Yueshang Wang, un employé d'Hydro-Québec accusé d’espionnage au profit de la Chine .

L'homme de 35 ans a comparu mardi par vidéoconférence depuis le quartier général de la GRC, avec l'aide d'un traducteur, au palais de justice de Longueuil. Le résident de Candiac fait face à des accusations d'obtention de secrets industriels, de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et d'abus de confiance par un fonctionnaire public.

Il y a un risque sérieux qu'il ne se présente pas à son procès et qu'il fuie le pays, c'est pourquoi je me suis opposé [à sa libération] , a affirmé Me Cigana lors d'une mêlée de presse.

Donc, on ne peut pas le laisser en liberté , a-t-il ajouté, refusant de commenter les détails de la comparution de M. Wang.

La preuve [qu'il pourrait fuir] va être faite publiquement , s'est-il contenté de déclarer.

Une procédure très longue

C'est normal [que la Couronne s'oppose à la remise en liberté de M. Wang], on est aux premiers pas de la procédure , a déclaré à la presse Me Gary Martin, avocat de l'accusé.

Yueshang Wang, 35 ans, aurait obtenu des secrets industriels d'Hydro-Québec, selon la GRC. Photo : Radio-Canada

Et de préciser : Mon client a une adresse fixe et demeure au Québec, pour le moment il n'y a rien qui dit qu’il veut se sauver, mais je comprends [les inquiétudes] de la Couronne. C'est à moi de montrer qu'il n'y a aucun risque de le laisser en liberté , a lancé Me Martin.

C’est une procédure qui sera plus longue que d’habitude eu égard aux accusations , a-t-il reconnu.

Et pourquoi son client a-t-il hoché la tête après la lecture des accusations?

C’est une réaction normale, c’est humain. Il est accusé de choses graves , a répondu Me Martin.

La date de l’enquête sur la remise en liberté de M. Wang est fixée vendredi en commun accord avec les deux parties.

Selon Hydro-Québec, Yueshang Wang était un chercheur qui a travaillé sur les matériaux de batterie avec le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie.