La carte de statut d’Indien, une importante source de racisme, selon un rapport

L'étude a été commandée par l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (UBCIC) après l'arrestation et la détention injustifiée de Maxwell Jonhson et de sa petite fille qui tentaient d'ouvrir un compte bancaire avec leur carte de statut d'Indien.

Elle a donné lieu à un rapport de 84 pages intitulé Ils soupirent ou vous jettent un regard désobligeant. La discrimination et l'usage de la carte de statut (Nouvelle fenêtre) (traduction libre de They Sigh or Give You the Look. Discrimination and Status Card Usage).

Pour en arriver à leurs conclusions, les auteurs ont fait un survol de la littérature et une analyse du contenu publié par les grands médias anglophones, mené un sondage publié sur le site de l'UBCIC et distribué à l'aide de code QR lors d'événements présentés par cette organisation, et dirigé une étude terrain faite par sept enquêteurs formés pour évaluer et enregistrer leurs interactions avec des commerçants et des points de services.

Les auteurs écrivent également s'être inspirés d'une cinquième source : les commentaires affichés dans les médias sociaux et les articles des médias au sujet de leur sondage en ligne .

Un certificat de statut d'Indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. Photo : Radio-Canada

Six grands constats

Premier constat : le racisme est quasi universel à un moment ou un autre pour ceux qui utilisent la carte.

Le sondage en ligne et les recherches terrain ont confirmé les diverses formes de discrimination lors de transactions , explique le rapport. Les commis sont impolis ou brusques, agissant comme si la carte de statut n'était pas une forme d'identification acceptable ou encore comme si c'est un grand inconvénient de l'accepter , note le rapport.

Les auteurs ajoutent que les détenteurs sont parfois soumis à des mesures qui peuvent les décourager d'utiliser leur carte.

Deuxième constat : les incidents de racisme ont un impact émotionnel et comportemental à long terme pour les détenteurs de cartes.

Les auteurs expliquent que certains détenteurs de carte adoptent des comportements pour se protéger quand ils utilisent la carte. Parmi ces comportements : se préparer mentalement, être très courtois, modifier sa façon de s'exprimer, cacher son identité, ou se faire accompagner.

Le rapport dénonce le manque d'information et de formation du personnel des commerces. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Troisième constat : les incidents de racisme ont un impact plus prononcé pour les personnes LGBTQ2+ et les jeunes. Ces personnes vivent les effets cumulés de l'oppression en raison de la race, du genre et/ou de l'identité sexuelle , souligne le rapport.

Quatrième constat : la perception des détenteurs de carte de statut d'Indien est que le gouvernement du Canada se décharge de ses responsabilités de créer un environnement permettant aux détenteurs d'utiliser leur carte de statut d'Indien à l'abri des incidents racistes et discriminatoires.

« Les répondants et les enquêteurs [terrain] ont souligné que les entreprises avaient une connaissance limitée de la carte de statut et que leur personnel n'était pas adéquatement formé ou éduqué au sujet de son usage et de ses applications, et que le fardeau revenait donc aux détenteurs de la carte d'éduquer les autres à ce sujet. » — Une citation de Ils soupirent ou vous jettent un regard désobligeant. La discrimination et l'usage de la carte de statut

Cinquième constat : les articles médiatiques touchant les cartes de statut d'Indien ouvrent la porte aux commentaires anti-autochtones dans les médias sociaux.

La couverture médiatique examinée pour cette étude révèle les diverses façons dont ce secteur perpétue les stéréotypes nuisibles, en particulier ceux en lien avec l'utilisation et l'exploitation de cartes contrefaites et la fausse l'idée qu'elle donne accès à des "biens gratuits" , soulignent les auteurs dans le rapport.

Cette couverture [médiatique] normalise les points de vue anti-autochtones au sein de la société dans son ensemble, poursuivent les auteurs, ce qui crée une perception généralisée qui contribue au racisme et à la discrimination pour ceux qui utilisent la carte et contribue à maintenir les préjugés antiautochtone des politiques, des systèmes et des institutions.

Le rapport dénonce, entre autres, la pauvre qualité ou l'absence de modération des commentaires qui suivent la publication des articles en ligne.

Sixième et dernier constat : le problème est connu, mais pas très étudié. Les auteurs notent que les études utilisent les incidents entourant l'utilisation de la carte de statut comme exemple quand ils s'intéressent au racisme anti-autochtone, mais que seulement quelques-unes se sont intéressées à l'expérience des détenteurs qui en font usage.

Ce manque de données spécifiques fait obstacle à la conception et la mise en oeuvre de mesures d'amélioration, ainsi qu'à la surveillance et l'évaluation des progrès apportés par ces mesures , affirme le rapport.

17 recommendations

Les auteurs font huit recommandations devant mener à l'établissement de normes de bases par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral peut démontrer son leadership en adoptant des améliorations afin de mieux servir les détenteurs de cartes, que ce soit des améliorations au processus d'obtention de la carte ou à l'organisation et la distribution des informations au sujet de son utilisation auprès du public, des commerçants et des pourvoyeurs de services , affirme le rapport.

Les auteurs font également neuf autres recommandations pour améliorer la formation des commerçants et des fournisseurs de service, pour améliorer la qualité de la couverture médiatique et pour assurer un suivi des améliorations apportées.