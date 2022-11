Le Nouveau-Brunswick fera un autre test du système En Alerte mercredi

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique présente le message suivant qui sera diffusé à la télévision, à la radio et par les appareils mobiles compatibles à l’occasion du test :

Ceci est un essai du système d'alerte national émis par l'Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. S’il s’agissait d’une véritable urgence ou menace, vous recevriez maintenant des instructions pour vous aider à vous protéger, vous et votre famille. Test seulement : aucune action n’est requise.

À la réception du message, les appareils mobiles lanceront une vibration et un signal sonore particulier. Le message, selon le ministère, sera diffusé dans les deux langues officielles.

Déjà utilisé plusieurs fois dans la province

Le ministère précise que l’utilisation la plus récente du système d’alerte remonte au 24 juillet lorsque Environnement Canada a lancé dans la région du Restigouche un avertissement de tornade.

La Gendarmerie royale du Canada l’a aussi utilisé pour six événements et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick pour deux événements.

D'autres tests du système ont eu lieu ces dernières années, dont en mai 2022 et en novembre 2021.

Le système En Alerte est le fruit d’un partenariat entre les organismes responsables de la gestion des urgences à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique et l’industrie de la radiodiffusion et de la télédiffusion. Le but est d’améliorer la préparation du public aux urgences et aux interventions en cas de crise.