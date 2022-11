Cobayes montréalais

« C’était impossible de penser qu’ils pouvaient faire ça sur nous autres. » — Une citation de Jean-Paul Roy, 18 novembre 1992

« On ne détruit pas une vie impunément. » — Une citation de Jean-Charles Pagé, 18 novembre 1992

Le 17 novembre 1992, la ministre de la Justice du Canada, Kim Campbell, fait une annonce.

Ottawa accepte de dédommager les patients soumis à des expériences psychiatriques lors de leur séjour à l’Institut Allan Memorial dans les années 1950 et 1960.

Cette réparation de 100 000 $ pour chaque victime survenait dans la foulée d’une série de poursuites, d’enquêtes et de fautes plus ou moins reconnues par les auteurs et les commanditaires des expériences.

Le gouvernement canadien indemnisera 77 patients dans le cadre de cette décision.

Certains patients canadiens avaient été précédemment dédommagés par le gouvernement américain en 1988.

La journaliste Joyce Napier rencontre deux victimes des expériences psychiatriques effectuées pr le docteur Ewan Cameron à l'Institut Allan Memorial de Montréal. Suzanne Laberge anime le Téléjournal.

La décision d’Ottawa fait l’objet d’un reportage de la journaliste Joyce Napier qui est présenté le 18 novembre 1992 au Téléjournal.

Joyce Napier rencontre deux patients, Jean-Charles Roy et Jean-Paul Pagé, qui ont subi tout à fait involontairement ces traitements expérimentaux.

Dans les années 1950, les deux hommes avaient été hospitalisés à l’Institut Allan Memorial pour y soigner un grave cas de migraine et une dépendance à l’alcool.

Mais un psychiatre, le docteur Ewen Cameron, les a transformés en cobayes.

Il a intégré ces deux patients, comme des centaines d’autres, dans un programme expérimental subventionné par la Central Intelligence Agency des États-Unis (CIA) et par le gouvernement canadien.

Déprogrammation

Le journaliste Luc Chartrand décrit les expériences du docteur Cameron et leurs effets sur les patients. Gérard-Marie Boivin anime le Ce soir.

Le 10 mars 1980, le journaliste de la revue Québec Science Luc Chartrand décrit au journaliste Pierre Maisonneuve ce que Jean-Charles Roy, Jean-Paul Pagé et les autres cobayes du docteur Cameron ont dû subir dans le cadre du projet MK-Ultra.

Lorsque la CIA lance ce programme en 1953, le monde était en pleine guerre froide entre les États-Unis et le bloc communiste.

Les Américains craignaient que leurs adversaires aient trouvé des techniques de contrôle de l’esprit qu’ils utiliseraient à des fins militaires.

La CIA visait à remplacer la personnalité des sujets étudiés pour qu’ils effectuent des missions militaires ou d’espionnage.

C’est ainsi que le psychiatre Ewen Cameron s’est vu accorder par la CIA une subvention de 60 000 $ pour poursuivre ses travaux, que le médecin appelait lui-même une déprogrammation .

Fait important à souligner, il n’a jamais été clairement établi que le docteur Cameron savait que ses recherches recevaient de l’argent de la CIA.

Le traitement expérimental comprenait trois étapes.

Les patients étaient tout d’abord soumis à une cure de sommeil prolongée.

Pour provoquer ce sommeil artificiel, on faisait ingurgiter aux cobayes de grandes quantités de barbituriques et d’autres médicaments.

La cure était entrecoupée de séries d’électrochocs beaucoup plus puissants que ce qui se donnait à l’époque.

Puis le patient était exposé à l’audition de messages répétés pendant des heures par le biais d’un microphone glissé dans son oreiller.

Le docteur Cameron a aussi utilisé une drogue récemment découverte, le LSD.

Le traitement du docteur Cameron n’a cependant jamais donné de résultats concluants.

Par contre, il a eu des effets désastreux sur la santé de celles et ceux qui ont dû le subir.

Le journaliste Luc Chartrand, pendant son entrevue, s’attarde sur le cas de Jean-Paul Pagé.

Depuis son séjour à l’Institut Allan Memorial, il connaîtrait d’importants problèmes de mémoire.

Il avait, en conséquence, intenté un procès contre la CIA.

Une mémoire affectée

L'animateur Simon Durivage interviewe Jean-Paul Pagé et ses médecins sur l'impact des expériences du docteur Cameron sur sa santé.

Le 10 mai 1985, l’animateur Simon Durivage présente à l’émission Le Point une interview avec Jean-Paul Pagé.

Les deux hommes sont assis à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Ils y attendent les résultats d’un examen par scanneur de l’état du cerveau de Jean-Paul Pagé.

Ce dernier explique à Simon Durivage l’impact de l’expérience du docteur Cameron sur sa santé.

Son médecin généraliste, le docteur Robert Fréchette, parle des très hautes doses de médicaments utilisées simplement pour garder Jean-Paul Pagé fonctionnel.

Quant au radiologiste Marc Aubé, il constate, à l’examen des images du cerveau de Jean-Paul Pagé, que ce dernier s’est atrophié et qu'il a prématurément vieilli.

Il est cependant difficile de lier cette dégradation cérébrale aux traitements subis à l’Institut Allan Memorial.

D’ex-patients poursuivent toujours le gouvernement canadien, le Centre universitaire de santé McGill et l’Hôpital Royal Victoria qui a fondé l’Institut Allan Memorial.