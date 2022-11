Marie-Claude Nichols ne réintégrera pas le caucus du PLQ

M. Tanguay a invoqué la cohésion d’équipe pour expliquer l’absence de Mme Nichols dans l’équipe libérale, et qu’à ce propos tout a été dit , et qu’il veut se concentrer sur la rentrée parlementaire.

Ma priorité [comme chef] a été de favoriser la réintégration de Marie-Claude Nichols dans le caucus libéral , mais l’offre qu’il lui a faite n’a visiblement pas plu au reste de l’équipe.

Cette offre consistait à diviser le mandat de la troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale en deux parties de deux ans, ce qui aurait permis à Mme Nichols de partager le mandat avec Frantz Benjamin, qui avait été nommé à ce poste par l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade.

M. Tanguay a avoué avoir fait cette offre dans une phase exploratoire, avant d’en discuter avec son caucus. Et la proposition a suscité la grogne de ses députés. Ainsi, il a fait le choix pour la cohésion d’équipe de ne pas diviser la vice-présidence de l’Assemblée nationale. Il dit en avoir alors informé Mme Nichols.

J’ai fait le choix de la cohésion, j’ai fait le choix de l’équipe , a insisté le chef intérimaire libéral, qui a expliqué vouloir se concentrer sur la rentrée parlementaire du 29 novembre.

Pour M. Tanguay, le dossier de la troisième vice-présidence est derrière nous , a-t-il assuré.

Marie-Claude Nichols avait été exclue du caucus libéral par l'ancienne cheffe Dominique Anglade, qui a depuis démissionné. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Questionné sur la main tendue qu’il avait offerte à Mme Nichols, M. Tanguay a avoué qu’il ne s’agit plus simplement d’une histoire pour la troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale.

Il a mentionné qu’il a offert des excuses personnelles à Mme Nichols pour son exclusion, puis au nom du caucus libéral, et que des fonctions l’attendent toujours si elle fait le choix de revenir, et que la porte demeure ouverte .

« J’aurai tout essayé en ce qui a trait à la vice-présidence, malheureusement pour Marie-Claude, elle dit que ce n’est plus l’enjeu, bien que la porte est toujours ouverte. » — Une citation de Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec

Mais dans l’éventualité où Mme Nichols reviendrait dans la famille libérale , M. Tanguay devrait avoir une discussion avec elle.