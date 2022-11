Moins de financement pour les thermopompes en N.-É., mais les ventes continuent

« Je ne pense pas que ce sera un problème du tout! » — Une citation de John Devereaux ,directeur de Ground Hog Geothermal and Heat Pump Ltd.

La loi ne permet plus à Nova Scotia Power de financer des équipements de chauffage, tels que des thermopompes, par le biais des factures d'électricité des clients.

Un porte-parole de Nova Scotia Power dit qu'environ 35 000 clients résidentiels et commerciaux ont financé des thermopompes, des chauffe-eau et des unités de stockage thermique électrique grâce à ce programme de financement depuis son lancement en 1994.

Mais même avec le changement, John Devereaux ne s'attend à aucun impact sur son entreprise. Il dit que la demande des thermopompes est hors normes .

Avec le prix du mazout, les gens ouvrent littéralement leur facture de mazout et m'appellent , dit-il. On est occupé come j'ai jamais vu.

Les Néo-Écossais qui chauffent leur maison au mazout font le plein avant l'hiver. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Presque tous ses clients dans le comté de Hants, dans la municipalité régionale d'Halifax et près de Truro sont résidentiels.

John Devereaux estime que plus de 40 % d'entre eux financent leur achat. Son entreprise s'occupe de toutes les formalités administratives pour le client et agit comme point de contact avec le programme de financement.

Je m'occupe essentiellement de tout pour mon client.

Plusieurs options de financement demeurent

John Devereaux estime qu'environ un cinquième de ses clients qui ont financé leur achat utilisaient Nova Scotia Power, principalement parce qu'ils aimaient la commodité de faire le remboursement dans le cadre de leur facture d'électricité.

Une porte-parole du département des ressources naturelles et des énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse dit qu'Efficacité Nouvelle-Écosse continue d'aider les gens à se connecter à une gamme de programmes afin qu'ils puissent se passer du mazout et économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie.

Vous pouvez obtenir un prêt sans intérêt ou une remise sur votre investissement , indique Patricia Jreige.

De nombreuses municipalités ont des programmes qui permettent aux propriétaires de financer ces types d'améliorations sur leur facture d'impôt foncier. Certaines banques et coopératives de crédit offrent un financement préférentiel pour les investissements qui améliorent l'efficacité des ménages.

Il y a aussi une subvention dans le cadre de L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (à gauche), et le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman (à droite), le 18 août 2022 à Halifax. Photo : CBC

Et il y aura bientôt la mise en place du fonds pour une économie à faible émission de carbone, dont le déploiement est prévu cet hiver.

Ce programme utilisera les 120 millions $ du financement fédéral à la Nouvelle-Écosse récemment annoncé pour aider les habitants du Canada atlantique à acheter des thermopompes et à retirer leurs réservoirs de mazout.

Le personnel travaille activement avec des partenaires fédéraux pour concevoir le programme , assure Patricia Jreige.