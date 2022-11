Migrants bloqués en Serbie : « Nous voulons sortir de cette terrible situation »

SRPSKI KRUSTUR et MADJAN, Serbie - Il faut près de trois heures depuis la capitale Belgrade pour atteindre le triangle frontalier entre la Hongrie, la Roumanie et la Serbie. Un trajet que font quotidiennement Vuk, Adam, Milica et Miodrag, de l’organisme KlikAktiv, offrant du soutien juridique et venant en aide aux personnes migrantes.

Dans ce secteur du pays, la population locale, fatiguée des passages depuis 2015, ne souhaite plus côtoyer les personnes migrantes. Les exilés doivent donc se tourner vers les bâtiments abandonnés au fil du temps par les villageois, comme près de Majdan, à quelques kilomètres des frontières hongroises et roumaines.

La situation ici est misérable. C’est la faim. C’est la soif. Quand on essaie de partir, ils nous renvoient ici , explique Kamel*, un jeune syrien d’à peine 20 ans, en référence aux refoulements aux frontières hongroises et roumaines.

Une pratique d’ailleurs maintes fois documentée dans la région et pourtant illégale aux yeux du droit international et de l’Union européenne.

La police serbe nous pousse aussi [à partir]. Donc, notre avenir est incertain , ajoute Moaz*, un autre des vingt jeunes hommes attroupés près du feu qui réchauffe le groupe dans un hangar abandonné. On a tellement souffert en Syrie, pendant notre périple en Turquie, en Grèce. On veut juste vivre nos vies dans la paix.

Pratiquement sans argent, la vingtaine de jeunes Syriens dépend des quelques denrées alimentaires offertes par les organismes comme KlikAktiv. Mais depuis quelques semaines, le nombre de demandeurs d’asile dépasse largement la capacité d’aide du petit organisme.

Selon l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX), 128 438 passages ont été répertoriés jusqu’à présent cette année sur la route des Balkans, dont plus de 22 000 en octobre seulement.

Des migrants se préparent à traverser la frontière. Photo : Reuters / MARKO DJURICA

Plus de pression, plus de violence aux frontières

Dans le village de Srpski Krstur, à 30 minutes de Majdan, le camion de KlikAktiv prend un virage dans un petit rang qui semble inhabité.

Plus le camion se rapproche de la forêt bordant la rivière Tsiza, frontière naturelle entre la Hongrie et la Serbie, plus la situation est tendue. En fait, la confiance est inexistante chez les exilés et ils craignent que la présence de l’organisme n’attire la police.

Ici, une quarantaine de personnes, surtout des jeunes hommes, mais aussi des familles, vivent sous des tentes faites de bâches.

Il y a également des blessés. Un homme avec un bandage à l’avant-bras droit accueille d’ailleurs l’équipe d’une poignée de main de la gauche.

Je me suis fait [ce bandage] moi-même. En tentant de traverser, les policiers hongrois m’ont attrapé et m’ont tabassé pendant que les autres [migrants] s’enfuyaient , explique l’homme d’une vingtaine d’années originaire du Maroc.

Les policiers hongrois m’ont frappé pendant que je traversais la barrière frontalière. Je suis tombé d’environ deux ou trois mètres de haut et je me suis cassé la jambe , raconte un autre exilé marocain en béquilles présent dans le campement.

Une mère de famille tunisienne a elle aussi subi le même sort. Les Hongrois les ont tous deux emmenés à l’hôpital avant de les renvoyer en Serbie.

Des migrants dorment à même le sol dans un entrepôt désaffecté. Photo : Reuters / Marko Djurica

Les passeurs pour pallier le désengagement étatique

Pour Adam Harbutli, médiateur culturel pour KlikAktiv, ce triangle d’incertitude, de violence et de désespoir dans le nord de son pays semble être volontaire de la part de l’Europe pour décourager les personnes migrantes à continuer leur chemin vers les pays européens plus prospères, où l’avenir semble meilleur.

Par contre, rester en Serbie n’est pas plus simple. Les lois existent, mais dans la pratique, les policiers refusent parfois de prendre les demandes d’asile des personnes migrantes.

Et même lorsqu’ils parviennent à faire la demande, les procédures prennent du temps. Alors, même s’ils veulent rester, après six mois sans progrès, ils décident de partir et de tenter de traverser , affirme Milica Svabić, avocate et conseillère juridique avec KlikAktiv.

Ils vont être repoussés. Mais ils vont essayer encore et encore et encore. Tôt ou tard, ils réussissent à passer. La question, c’est de savoir combien de temps ça leur prendra , ajoute-t-elle.

L’Europe se plaint d’ailleurs depuis des semaines du laxisme migratoire de la Serbie. L’Union européenne ciblait notamment le régime de voyage sans visa du pays, qui a finalement récemment été modifié pour ne plus offrir d’entrée sans visa aux ressortissants burundais et tunisiens sur le territoire serbe.

Paradoxalement, cette pression sur la Serbie, ajoutée à la répression autour des clôtures et des murs érigés le long de la frontière européenne, ne fait que pousser les personnes migrantes vers les passeurs. Ceux-ci n’ayant que profité du retrait des aides étatiques aux personnes migrantes pour prendre plus de place sur la route migratoire.

Les réseaux de passeurs sont ceux qui profitent de ceci. Maintenant, les gens utilisent des passeurs non seulement pour traverser la frontière vers la Hongrie ou un autre pays de l’Union européenne, mais aussi pendant qu’ils sont en Serbie. C’est eux qui fournissent la nourriture et tout. Ce n’était pas le cas avant , raconte Milica Svabić.

Une situation qui ne fera qu’augmenter la tension dans les campements de migrants et qui pourrait éventuellement rendre le travail de Klikaktiv sur le terrain encore plus complexe.

D’autant plus que l’hiver arrive et que rien ne laisse croire que l’Union européenne laissera passer plus de demandeurs d’asile dans le secteur.

*Noms fictifs donnés aux personnes migrantes pour protéger leur identité