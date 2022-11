L’Asie, eldorado des influenceurs

Je dois dire que je suis un peu gênée en privé, mais je peux être plus passionnée dans le stade. Je ne me considère pas comme célèbre. Ce que vous voyez, c’est ma vraie personnalité.

Ils sont pourtant plus de 300 000 abonnés à suivre Peggy sur Facebook et Instagram. Et certains n’hésitent pas à se déplacer quand elle participe à des activités pour faire mousser les ventes d’une compagnie de chaussures ou de jeux vidéo.

Bon nombre avouent être plus attentifs aux nombreux produits dont elle fait la promotion sur ses réseaux sociaux.

Des fois, je découvre des produits grâce à ses activités et publications sur les réseaux sociaux, affirme un fan qui participe autant que possible à tous les événements de Peggy, que ce soit les matchs de baseball et de basketball ou ses activités commerciales.

L'Asie est devenue l'eldorado des influenceurs sur les réseaux sociaux. Une industrie qui devrait dépasser les 22 milliards de dollars d'ici à deux ans, principalement grâce au marché asiatique. À Taïwan, 80 % des utilisateurs des réseaux sociaux affirment modifier leurs comportements d'achat selon les recommandations de ces influenceurs. Reportage de Philippe Leblanc

Le boom des micro-influenceurs

Les micro-influenceurs, comme Peggy, peuvent interagir avec leurs abonnés dont le nombre ne dépasse pas quelques centaines de milliers.

Ce sont eux les influenceurs les plus prisés en Asie. Leurs recommandations sont perçues comme étant plus crédibles et moins trompeuses. Encore plus à Taïwan, où les internautes sont habitués à se méfier des fausses informations dans le contexte tendu actuel avec la Chine.

En fait, les influenceurs ne sont pas seulement acceptés à Taïwan, ils sont au cœur du marché de consommation. Beaucoup de Taïwanais disent à la blague que seuls les produits vantés par les vedettes ou les influenceurs sont vendus sur l’île.

Plusieurs fans se déplacent autant que possible aux activités auxquelles participe Peggy, qui n'hésite pas à offrir son autographe. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Un marché très rentable

Dans un récent sondage, 80 % des personnes suivant des célébrités et des influenceurs sur les réseaux sociaux en Asie ont dit qu'elles étaient susceptibles de modifier leurs comportements d’achat selon les recommandations des influenceurs.

Aux Philippines, 70 % des répondants à un sondage sur le marketing ont répondu qu’ils avaient acheté un produit recommandé par un influenceur.

Et d’ici deux ans, le marché mondial des influenceurs représentera 22 milliards de dollars, principalement grâce au marché asiatique, berceau de TikTok, entre autres.

Le marché des influenceurs est tellement facile à percer aujourd’hui, explique Froggy Chiu, pionnier des vidéos YouTube et des réseaux sociaux à Taïwan.

« Vous pouvez rapidement développer une présence et une influence en ligne en partant de zéro. » — Une citation de Froggy Chiu

Froggy Chiu, pionnier des vidéos YouTube et des réseaux sociaux à Taïwan. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Voulant utiliser sa célébrité YouTube pour améliorer le contenu en ligne, il a créé il y a quatre ans les prix Walk Bell John pour les productions web à Taïwan. Il souhaite entre autres lutter contre la publicité trompeuse, le côté sombre des influenceurs. Surtout à Taïwan, bombardée chaque jour par la désinformation provenant de Chine.

Je termine bientôt mon mandat de conseiller municipal à Taipei. J’avais dit que je ne ferais qu’un seul mandat pour changer ce que je voulais changer, puis partir ensuite. Je vais continuer à faire mes vidéos YouTube de comédie, mais je veux aussi utiliser cette plateforme pour éduquer la population sur les réseaux sociaux à la réalité politique de Taïwan. C’est important.

Peggy aussi veut promouvoir ce qui lui tient à cœur auprès de ses fans, comme l’adoption d’animaux abandonnés. Elle en a d’ailleurs quatre à la maison.

Chaque influenceur essaie de se différencier par son propre créneau. Peggy a choisi l’authenticité.