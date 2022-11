Le système En alerte sera testé mercredi au Manitoba

Le test sera effectué mercredi 16 novembre, à 13 h 55 au Manitoba sur les téléphones cellulaires, les télévisions et les radios.

Le Système national d’alertes au public (SNAP) simulera un message d'urgence, en commençant par une tonalité stridente. La notification indiquera qu’il s’agit d’un essai et que la population n’a aucune mesure à prendre.

C’est l’occasion de valider et d’améliorer la performance et la fiabilité du système afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu. Par ailleurs, les tests familiarisent la population au bruit et à l’apparence des alertes , indique la province dans un communiqué.

Toutefois, certains Manitobains pourraient manquer la réception de cette alerte. Ceci dépend de la compatibilité de l’appareil, la connexion à un réseau LTE et la portée des antennes cellulaires, entre autres.

Le SNAP permet d’avertir la population en cas de danger imminent ou en cours, comme l’explique le site Internet du système. Au Manitoba, les autorités ont émis plusieurs alertes d’urgence cette année, notamment pour signaler des inondations. Plus récemment, la Gendarmerie royale du Canada l'a utilisé le 4 septembre lors de la traque du tueur au couteau de la Nation crie James Smith, en Saskatchewan.

Les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou ayant une déficience visuelle peuvent communiquer avec leur fournisseur de service sans fil pour convertir le format du message.

Les Canadiens n’ont pas la possibilité de se retirer des alertes réelles diffusées par le système d’alerte national.