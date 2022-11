Crise en santé : il faut revoir l’organisation de nos ressources, croit une médecin

La Dre Linda LeBlanc est l’une des 10 radio-oncologues qui pratiquent dans la province. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans son domaine. Elle est d'avis qu’il faut continuer de miser sur la rétention et l’embauche du personnel, mais qu'il faut aussi réévaluer nos processus et la façon de faire.

Elle a récemment publié une lettre d’opinion dans le quotidien Telegraph Journal sur des initiatives qui ont amélioré l’accès aux soins primaires dans la province et ailleurs au pays.

Elle cite en exemple son expérience professionnelle. Pour que 10 radio-oncologues servent toute la population du Nouveau-Brunswick et s’assurent de prodiguer les soins appropriés en temps opportun, il a fallu trouver une façon de s’organiser, car la création d’une liste d’attente n’était évidemment pas une option.

On a réussi à garantir l’accès avec plusieurs choses, entre autres, on travaille en équipe [...], on a toute une équipe qui nous supporte, des infirmières, les radiothérapeutes, d’autres médecins collègues et j’en passe , explique-t-elle.

Évaluer nos ressources et voir ce qui se fait ailleurs

La Dre Linda LeBlanc rappelle que le Nouveau-Brunswick a plus de médecins de famille par 1000 habitants qu’ailleurs au Canada. Avec deux facultés de médecine qui forment une vingtaine de médecins de famille diplômés par année, elle croit que ces statistiques devraient être en mesure de répondre aux besoins.

Il faut se poser la question, mais pour quelle raison on a 70 000 patients orphelins? , lance-t-elle.

« Ce problème d'accès aux soins primaires, ce n’est pas un problème qui est sans solution. » — Une citation de Dre Linda LeBlanc

Elle suggère de prendre l'exemple de la Colombie-Britannique, qui a entrepris un exercice d’évaluation des ressources, après avoir constaté qu’un million d’habitants n’avaient pas accès à un médecin de famille.

Après analyse, la province a conclu que le problème n’était pas le manque de médecins de famille, bien au contraire. Il s’agissait plutôt d’un problème au niveau de la rémunération de ceux-ci.

Dre LeBlanc souligne que la Colombie-Britannique a choisi une autre forme de rémunération pour les médecins de famille qui offrent des soins dans leur bureau, à temps plein, et qui prennent ainsi en charge des centaines de patients. Photo : iStock

La Dre Linda LeBlanc explique que cette province offrait plus d’incitatifs financiers aux médecins qui offraient des soins dans des cliniques sans rendez-vous ou dans les urgences, plutôt que d’encourager les médecins qui offraient des soins dans leur bureau à temps plein, à des centaines de patients.

La Colombie-Britannique a donc choisi d’offrir une autre forme de rémunération pour valoriser ces médecins de famille qui prennent sous leur aile un plus grand nombre de patients, et qui permettent ainsi de réduire le nombre de patients orphelins, explique Dre LeBlanc.

Améliorer la communication entre les professionnels de la santé

Un autre exemple cité par la Dre LeBlanc est celui de médecins de famille de l’Ontario qui ont choisi de miser sur la centralisation des communications entre eux.

Ainsi, ils ont créé un service téléphonique centralisé qui permet au médecin d’appeler directement au bon endroit pour demander un type de soin urgent d’un autre collègue, une ressource spécifique en milieu hospitalier ou pour favoriser la communication entre les professionnels de la santé.

Si on fait l'exercice tout simplement au niveau provincial d’organiser nos collègues en communauté, les collègues médecins et autres, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, pour avoir un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus organisé, ça améliorerait énormément notre efficacité , précise Dre LeBlanc.

Lien Santé NB, pas la solution miracle

Le mois dernier, un sondage commandé par Radio-Canada Acadie montrait qu'un Néo-Brunswickois sur deux craint de ne pas être soigné à temps. Les citoyens sont donc plus inquiets par la difficulté d'accès aux soins primaires que par la qualité de ces soins.

La province a récemment mis en place le service Lien Santé NB, qui permet aux patients orphelins de consulter un médecin ou une infirmière praticienne lors d’un rendez-vous en personne, par téléphone ou en ligne.

Ces patients ont un dossier médical centralisé, accessible à tous les professionnels de la santé de ce programme, peu importe quel médecin les soigne.

Dre LeBlanc croit que le service Lien Santé NB reste une clinique sans rendez-vous et n'encourage pas la relation médecin-patient. Photo : iStock / AndreyPopov

La Dre LeBlanc croit toutefois que cette initiative, même si elle est bien intentionnée, n’est pas le remède miracle à l’accessibilité aux soins primaires.

Selon moi, c’est de créer un autre silo bureaucratique, qui malheureusement ne va pas régler le problème de base , dit-elle. C’est quand même une clinique sans rendez-vous.

Elle ajoute qu’il faut préconiser la relation médecin-patient, qui crée un lien de confiance très important. On évalue un patient qui a un nouveau symptôme, si on a une bonne relation établie avec le patient, l’évaluation se fait rapidement, versus de toujours voir un étranger, de toujours recommencer notre historique de santé.

Avec les informations de l’émission La matinale