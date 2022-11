Le contact peau à peau préférable à l’incubateur pour les prématurés, selon l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à un changement radical dans la manière dont les soins intensifs néonatals sont dispensés aux tout-petits. L'agence a déterminé que permettre aux mères ou aux autres soignants et aux bébés prématurés de rester proches dès la naissance, sans séparation, offre des avantages majeurs pour la santé , a déclaré Karen Edmond, médecin et pédiatre de l' OMS , lors d'un point de presse à Genève.

« J'aime à voir la chose de cette façon : la première étreinte avec un parent est non seulement importante sur le plan émotionnel, mais aussi absolument essentielle pour améliorer les chances de survie et la santé des bébés trop petits et prématurés. »