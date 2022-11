Au moins un étudiant parmi les victimes de la fusillade au Collège Montmorency

L'étudiant, âgé de 20 ans, est inscrit au programme de techniques d’intégration multimédia.

Vendredi dernier, des coups de feu ont retenti dans un parc à proximité de l'établissement scolaire, situé sur le boulevard de l'Avenir.

L'étudiant s'y trouvait. Il a été atteint par un seul projectile, qui a transpercé son bras droit. Il a aussitôt trouvé refuge dans le cégep, où d'autres étudiants lui sont venus en aide.

Au total, quatre personnes ont été blessées lors de cette fusillade, dont trois par balles.

La police de Laval ne s'avance pas pour le moment sur le lien qui les unit.

L'étudiant blessé, encore ébranlé, a été aperçu sur le terrain du collège lundi après-midi, alors que la communauté scolaire était invitée à participer à une journée réconfort afin de prendre du recul à la suite de la fusillade.

Ça aurait pu être moi

Véronique Rioux, une enseignante de francisation au Collège Montmorency, était encore sous le choc lundi matin.

Sa fille fréquente le Centre de la petite enfance Youpi, situé tout près de l'entrée par laquelle les personnes blessées ont pénétré dans le collège.

Souvent, les enfants, à cette heure-là, vers 5 h 30 [17 h 30], ils peuvent encore se trouver à l'extérieur dans une petite cour qui est clôturée, confie-t-elle. Il y aurait pu y avoir des enfants à l'extérieur au moment où les coups de feu ont eu lieu.

Il y a souvent des jeunes qui fument, qui flânent dans des voitures [aux abords de l'établissement] , remarque l'enseignante, qui se dit préoccupée par leur présence.

La sécurité du collège essaie de faire quelque chose, mais ils collent là, déplore l'employée du collège. Ça fait longtemps que ça dure.

Un événement traumatisant, dit une étudiante

Déborah, une étudiante de deuxième année en sciences humaines, était dans le collège quand les coups de feu ont été tirés à l'extérieur de celui-ci. Dans les minutes qui ont suivi, elle est tombée face à face avec deux des personnes blessées.

Elle a joint sans hésiter ses efforts à ceux d'étudiants en soins infirmiers pour leur venir en aide.

J'ai essayé de calmer un des leurs. On a pris son téléphone, on a appelé ses parents, on a sorti ses pièces d'identité pour que ce soit plus facile pour la police , raconte-t-elle.

Les événements l'ont traumatisée, dit l'étudiante.

Déborah a pu quitter le collège vers 23 h, après un interminable confinement qu'elle a dû vivre seule.

La présence de policiers lourdement armés durant l'opération policière ne l'a pas pour autant rassurée.

En tant que noire, ça me fait peur, dit-elle. Un simple geste aurait pu me mettre en danger.

Lundi matin, elle s'est présentée au collège pour bénéficier du soutien offert aux étudiants.

Je ne dors plus , déplore Déborah, qui craint que les événements puissent avoir des répercussions sur ses résultats scolaires.

Je ne me sens pas en sécurité personnellement dans ce cadre scolaire là , ajoute-t-elle.

Aucune arrestation

Le Service de police de Laval ( SPL ) assure que l'enquête progresse toujours, trois jours après la fusillade, même si aucun suspect n'a encore été interpellé.

Selon la police de Laval, une des personnes ciblées avait des ramifications avec le gang de rue lavallois Flamehead Boys.