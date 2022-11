Échangées à la naissance : apprendre la vérité 52 ans trop tard

Le lendemain de son accouchement, le 24 septembre 1969, la Terre-Neuvienne tenait dans ses bras un nouveau-né angélique aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Mais elle n’était pas convaincue que la petite était la sienne.

J’ai dit à l’infirmière : "je ne crois pas que c’est mon bébé" , se souvient Ruth Lush, âgée de 73 ans, dans sa cuisine à Triton, un village dans le nord de l’île.

L’infirmière de l’hôpital de Springdale s’est voulue rassurante. Quand elle lui a montré le bracelet de naissance du bébé, Ruth Lush a finalement renoncé, ramenant la petite Arlene chez elle. Ses doutes ont toutefois perduré.

Ruth et Arlene Lush dans les années 1970. Photo : Gracieuseté - Ruth Lush

Pendant les années à venir, il deviendra de plus en plus clair qu’Arlene n’était pas comme ses six frères et sœurs. Ses cheveux roux, sa taille, mais surtout son regard espiègle et son attitude impulsive la distinguaient des autres Lush.

Arlene Lush était plus qu’un mouton noir, croyait sa mère. Cette dernière lui a même demandé, à plusieurs reprises, de passer un test d’ ADN . Arlene et son père, Wilf, ont toujours refusé. Mais la question les embêtait tous : Arlene avait-elle été échangée par accident?

Le test d’ADN, une boîte de Pandore

Le 18 janvier dernier, à l’autre bout du pays, Caroline Weir-Greene a reçu le résultat du test d’ ADN que son mari lui avait donné à Noël. Elle avait été élevée par sa tante, à Springdale. Sa mère, Jessie Rowsell, avait eu neuf enfants avec plusieurs hommes, et elle s’était toujours demandée qui était son père.

À sa grande surprise, en ouvrant le site généalogique AncestryDNA, Caroline Weir-Greene a découvert une sœur biologique à Halifax dont elle ignorait l’existence.

Caroline Weir-Greene (à gauche) habite à Yellowknife, où son mari lui a donné un test d'ADN comme cadeau de Noël. Photo : Gracieuseté - Caroline Weir-Greene

Au début, je pensais que [ma mère] Jessie avait eu un autre enfant , explique la résidente de Yellowknife. Elle a écrit à sa nouvelle sœur biologique, qui lui a demandé sa date de naissance.

Elle m’a demandé si j'étais née à Springdale en septembre 1969. Je lui ai dit oui et à ce moment-là, elle m’a dit : "Il faut que tu m’appelles. Attache ta tuque" , raconte-t-elle.

Les deux familles étaient sceptiques au départ, mais d’autres tests d’ ADN ont confirmé l’erreur commise à l’hôpital de Springdale il y a un demi-siècle. Les soupçons de Ruth Lush s'étaient avérés. Arlene Lush et Caroline Weir-Greene avaient été échangées.

Dans sa cuisine, à Triton, à Terre-Neuve, Ruth Lush montre à sa fille, Arlene, des photos de la famille. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ce que leur vie aurait pu être

Caroline Weir-Greene s’est rendu compte de la vie familiale relativement paisible qu’elle aurait pu avoir avec Ruth et Wilf Lush.

Imaginez les émotions. J’avais honte de ma mère quand j’étais jeune, explique Caroline Weir-Greene, qui vivait avec sa tante, à Springdale, une ville à seulement 70 km à l’est de Triton.

« On m’avait toujours dit que ma mère ne me voulait pas. En fin de compte, j’avais deux parents qui me voulaient et qui habitaient à une heure de route. » — Une citation de Caroline Weir-Greene

Arlene Lush, qui habite à Golden en Colombie-Britannique, a appris que ses deux parents biologiques sont morts. Une tante, un neveu et une nièce sont aussi décédés avant qu’elle ne les rencontre.

Les parents que j’avais ne sont plus mes parents et les parents que j’aurais dû avoir ne sont plus vivants. Je me suis dit : "je n'ai plus personne" , se désole-t-elle, les larmes aux yeux.

Arlene Lush se dit bouleversée par la découverte. Elle traverse le Canada, à l'heure actuelle, pour rencontrer sa famille biologique. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Arlene Lush souffre ces jours-ci de trouble de stress post-traumatique et se réveille souvent la nuit en criant. Caroline Weir-Greene fait de l’insomnie et doit s’absenter de son emploi en conséquence.

J’ai pleuré pendant des jours. […] Ça me brise le coeur , explique Ruth Lush.

« Je n’ai pas élevé ma propre fille. C’est un choc difficile à encaisser. J’ai eu un enfant et je n’ai pas pu la voir grandir. Pouvez-vous l’imaginer? » — Une citation de Ruth Lush

En quête de réponses et d’excuses

Depuis janvier dernier, Caroline Weir-Greene et Arlene Lush traversent le Canada pour rencontrer leur famille biologique – et reconstruire leur identité. L’accueil est toujours chaleureux, disent-elles, mais il est presque impossible d’éviter des moments inconfortables. Après cinq décennies d’absence, par où commencer?

La dynamique change aussi entre les frères et sœurs avec qui les femmes ont grandi. Une distance s’installe entre eux. Pour être bien honnête, je me sens pire que le moment où on m’a appris la nouvelle, il y a neuf mois , affirme Caroline Weir-Greene, émue.

Les deux femmes disent osciller entre incrédulité et colère. Impossible de ne pas resasser les mêmes questions. Est-ce le résultat d’une erreur humaine? D’un acte malveillant? Ou d’un problème d'administration? Aucune hypothèse n’a été prouvée.

L'ancien hôpital de Springdale a été fermé en 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L'autre question fondamentale : comment ma vie aurait-elle pu être différente?

J'étais chanceuse d'être élevée ici , a reconnu Arlene Lush pendant une récente visite à Triton. J'avais beaucoup d'attitude, c'était probablement mieux pour moi.

Caroline Weir-Greene et Arlene Lush réclament une enquête publique sur ce qui leur est arrivé à Springdale en 1969, ainsi que des excuses formelles et une compensation financière du gouvernement provincial, qui était responsable de l’hôpital. L’argent leur permettrait de payer les rendez-vous en santé mentale et de parcourir les milliers de kilomètres qui les séparent de leur famille.

Jusqu’à maintenant, leurs efforts n’ont pas porté fruit. Interpellé par l’opposition progressiste-conservatrice, le ministre de la Santé, Tom Osborne, a dit sympathiser avec la famille, mais n’a pas présenté ses excuses aux femmes.

Le gouvernement s'est assuré que les autorités sanitaires, Monsieur le Président, ont mis en place des systèmes pour que ce genre de chose ne se reproduise pas , a-t-il affirmé le 18 octobre, à la période des questions.

Tom Osborne a décliné une demande d’entrevue de Radio-Canada.

Tom Osborne, ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, a décliné une demande d'entrevue. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Deux autres bébés échangés, à Come By Chance

On a besoin de quelque chose de concret , affirme Bob Buckingham, l’avocat de Caroline Weir-Greene et d’Arlene Lush, qui représente aussi deux autres Terre-Neuviens échangés à la naissance, cette fois-ci à Come By Chance, en 1964.

Craig Avery et Clarence Hynes ont grandi au sein de la mauvaise famille et en ont découvert l’erreur en 2019. Ils cherchent eux aussi à être indemnisés par la province.

Même si Bob Buckingham croit que les réclamations de ses clients sont justifiées sur le plan moral, ses recours sont limités. Le délai de prescription de 30 ans a expiré il y a plus de deux décennies. Impossible donc de poursuivre le gouvernement pour négligence.

On a des gens arrachés de leur environnement il y a 50 ou 60 ans, et qui viennent de s’en rendre compte. Le gouvernement a l’obligation de s’asseoir autour de la table et de nous aider à rectifier les choses , estime toutefois l’avocat.

Arlene Lush, dans la cuisine de ses parents, à Triton, à l'âge de 11 ans. Photo : Gracieuseté - Ruth Lush

Me Buckingham représente quatre personnes échangées à la naissance à Terre-Neuve, mais le nombre de bébés échangés pourrait être beaucoup plus élevé. Ruth Lush dit connaître trois autres mères – à Triton seulement – à qui on a donné le mauvais bébé après leur accouchement, mais qui se sont rendu compte de l’erreur avant de quitter l'hôpital.

Caroline Weir-Greene espère qu’en racontant son histoire, elle pourra encourager d’autres personnes échangées à l’hôpital à prendre la parole et réclamer dédommagement.

Arlene Lush ne partage pas son optimisme. Elle regrette avoir découvert l’erreur.

J'aurais aimé ne jamais le découvrir. [...] C’est beaucoup trop difficile , explique celle habitée par un irréparable sentiment de perte. Je n’arrête pas d'y penser. Les gens me disent qu’un jour je vais finalement tourner la page. Je sais que je ne vais jamais m’en remettre.

Avec des informations de Kyle Mooney