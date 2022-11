Marchand en France : Le Havre et son tramway

Poursuivant sa quête d’inspiration à l’international, Bruno Marchand n’a pas tardé à sauter à bord du tramway du Havre. Cette municipalité française compte 139 000 habitants, 340 000 incluant l'agglomération. Pour l'instant, le tramway compte une seule ligne de 13 kilomètres, mais une autre sera construite en 2025.

Le tramway traverse l'espace le plus densément peuplé de la ville. Depuis sa mise en service, on a créé un réseau structurant autour qui comprend notamment 2500 vélos partagés et des Flexibus.

Si Le Havre a développé ce réseau après son tramway, le maire de Québec souhaite qu’il soit mis en place bien avant pour permettre de réduire les effets des chantiers de construction.

Si on dit qu'on est sur telle rue en 2024, comment on fait sur la durée des travaux qui auront lieu dans cette rue-là, pour mitiger les effets notamment en amenant àVélo, Flexibus, des trajets de bus parallèles ou autre. Moi, je veux un plan complet.

Aussitôt arrivé au Havre, le maire Marchand a voulu essayer le tramway. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Même moyen de transport, défis différents

Si Le Havre a construit son tramway en deux ans, il sera impossible de le faire en moins de cinq à Québec, assure le maire Marchand. Les enjeux ne sont pas les mêmes ici. Même si le tramway du Havre a une portion souterraine, il n'y a pas de station sous terre. Précisons aussi que le projet de Québec sera de 19 kilomètres, soit 6 de plus que là-bas.

Ça reste que c'est stimulant de voir qu'eux ont réussi à le faire en deux ans. Est-ce qu'on peut faire différemment? Certainement pas, le bureau de projet a très bien analysé la chose.