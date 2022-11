Pas de crise, mais hausse des hospitalisations en pédiatrie au CIUSSS MCQ

Il y a une « bonne augmentation » du nombre de consultations et d’hospitalisations en pédiatrie dans la région, affirme la responsable du département de pédiatrie du réseau de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec , la Dre Mélanie Noël.

La vague n’a pas encore déferlé autant au Centre-du-Québec et en Mauricie que dans la région de Montréal , précise la cheffe du département de pédiatrie au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

La Dre Mélanie Noël s’attend toutefois à ce que la région vive aussi un engorgement dans le service de pédiatrie. En entrevue au Téléjournal Mauricie Centre-du-Québec, elle a indiqué que le CIUSSS MCQ se prépare à cette éventualité.

Les infections respiratoires et plus particulièrement le virus respiratoire syncytial sont les plus problématiques en ce moment chez les enfants. Le virus respiratoire syncytial entraîne des bronchiolites chez les petits bébés qui ont alors de la difficulté à respirer, explique-t-elle.

Ce n’est pas la COVID qui est le plus dérangeant sur le plan des symptômes ou de la sévérité des symptômes des bébés , souligne la Dre Noël.

Cette résurgence des virus peut s’expliquer par nos changements de comportements durant la pandémie de COVID-19. Il y a beaucoup d’enfants de moins de 2 ans qui n’ont pas été exposés à ces virus-là dans les deux dernières années, c’est comme si, en ce moment, il y avait un phénomène de rattrapage , a-t-elle déclaré lundi soir.

La cheffe du département de pédiatrie au CIUSSS MCQ rappelle que le port du masque fait partie des mesures les plus efficaces pour prévenir la propagation des infections.

