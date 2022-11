Le conseil municipal de Surrey met fin à la transition vers sa propre force policière

Lundi soir, la nouvelle mairesse de Surrey, Brenda Locke, et les quatre conseillers municipaux du parti Surrey Connect ont voté pour mettre fin à la transition vers une force policière municipale qui devait remplacer les services de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les quatre membres minoritaires du conseil municipal ont voté contre la motion.

La nouvelle mairesse, Brenda Locke, avait fait du maintien de la GRC à Surrey son cheval de bataille lors de sa campagne électorale. Son prédécesseur et rival électoral, Doug McCallum, appuyait la transition vers une force policière municipale.

Doug McCallum avait lancé la transition dès son arrivée à la mairie, mais celle-ci n'était toujours pas complétée à la fin de son mandat de quatre ans.

Dès son assermentation, Brenda Locke a demandé un rapport aux employés municipaux énumérant les étapes pour poursuivre la transition ainsi que les étapes pour y mettre fin et continuer à faire appel aux services de la GRC.

Ce rapport de huit pages préparé par trois directeurs municipaux a été reçu et débattu lundi soir lors d'une réunion spéciale du conseil municipal.

Brenda Locke et les autres membres du parti Surrey Connect forment une majorité au conseil et la décision était jouée d'avance.

« Le vote de ce soir réalise non seulement ma promesse de refaire de la GRC de Surrey la police municipale, mais permettra finalement de révéler les coûts de la transition. » — Une citation de Brenda Locke, mairesse de Surrey

Le rapport souligne l'importance de prendre une décision plus tôt que tard. La rapidité est une priorité afin de limiter l'incertitude auprès des employés touchés et de la communauté dans son ensemble , y écrivent les directeurs municipaux.

Les prochaines étapes

Les employés municipaux doivent maintenant préparer un plan de démantèlement de la police de Surrey qui devra être présenté au procureur général de la Colombie-Britannique, Mike Franworth, pour approbation.

Ils doivent également envoyer une lettre au nom du conseil municipal à la police de Surrey lui ordonnant de mettre fin à toute nouvelle embauche ou dépense jusqu'à nouvel ordre.

Les employés municipaux doivent préparer un plan de démantèlement de la police de Surrey qui établira, entre autres, ce qui adviendra des biens déjà achetés par la Ville. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration publiée lundi après-midi, la police de Surrey et son conseil d'administration déclarent que le rapport manque d'information sur leurs effectifs et sur les conséquences de mettre fin à la transition qui aurait, selon la police, été terminée dans six mois.

Ils notent aussi que la Ville perdra les 188,5 millions de dollars déjà dépensés pour la transition et fait face à des indemnités de départ pouvant lui coûter 88,5 millions de dollars.