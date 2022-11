L’opéra en joual Albertine en cinq temps en tournée et en album 

Présenté en septembre au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal, l’opéra en joual Albertine en cinq temps, adapté de la pièce de Michel Tremblay, sortira en album le 25 novembre et partira en tournée au Québec, mais aussi en Ontario, à partir du mois de mars.

Composé par l’autrice-compositrice-interprète Catherine Major et mis en scène par Nathalie Deschamps, Albertine en cinq temps est interprété par six chanteuses lyriques et cinq instrumentistes.

Du mois de mars au mois de novembre 2023, ce spectacle ira à la rencontre du public de 16 villes québécoises, dont Québec, Drummondville, Victoriaville, Laval, Baie-Comeau, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme.

Il sera aussi de retour à Montréal, à la Salle Pauline-Julien le 22 avril, et prendra également l’affiche au Centre national des arts d’Ottawa, où la pièce Albertine en cinq temps, écrite par Michel Tremblay et mise en scène par André Brassard, a été créée en 1984.

C’est assez extraordinaire, car ce n’est pas un spectacle léger pour une tournée , se félicite Catherine Major.

Elle se réjouit de voir son œuvre être découverte par un public encore plus large que les 2 000 personnes qui l’ont vue à Montréal en septembre.

Je pense que ça va très bien se transporter , assure Catherine Major.

La scénographie est bien sûr plus complexe que pour un show de rock, mais c’est un spectacle pensé pour voyager, pour ne pas être nécessairement joué dans des salles uniquement d’opéra, dans l’esprit de l’hybride, entre opéra et comédie musicale.

Avant de prendre la route, Albertine en cinq temps verra le jour le 25 novembre sous la forme d’un album, en collaboration avec la maison de disque ATMA Classique.

Ce disque a été enregistré en quelques jours au Domaine Forget, juste après la présentation du spectacle à Montréal. On a vécu un moment vraiment magique avec toutes les femmes , se rappelle Catherine Major.