Une partie des rues Queen et Kent fermées à cause d’un incendie

De la fumée et des flammes ont été rapportées au SIO , un peu après 8 h.

L’incendie génère beaucoup de perturbations à la circulation dans le centre-ville d'Ottawa. Les rues Kent - entre les rues Albert et Queen - et la rue Queen - entre les rues Bank et Lyon - ont été fermées.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) s’occupe de gérer la circulation. Il est demandé aux automobilistes d’éviter le secteur.

Une partie des rues Queen et Kent ont été fermées à cause d’un incendie, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Pascal Charlebois

La durée de ces perturbations demeure inconnue.

Plus de détails à venir…