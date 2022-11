Courte rencontre entre Justin Trudeau et Xi Jinping en marge du sommet du G20

L’échange, qui n’était pas une rencontre bilatérale officielle, a duré une dizaine de minutes, mais les médias n’étaient pas admis dans cette zone. M. Trudeau aurait exprimé de sérieuses préoccupations envers le président chinois pour l’ingérence dans les élections canadiennes de 2019.

M. Trudeau est sous pression au pays en lien avec les révélations d’une ingérence de la Chine dans les élections de 2019 au Canada, comme l’a d’abord rapporté Global News, qui révélait que 11 candidats aux élections avaient reçu du financement de la part du gouvernement chinois.

Les deux chefs ont toutefois convenu qu’il faut poursuivre un dialogue continu .

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, aurait aussi fait part de ses préoccupations quant à l’ingérence de la Chine à son homologue chinois.

Nous n’allons accepter aucune forme d’ingérence étrangère dans nos élections, dans notre système démocratique, ou de façon générale au Canada , a indiqué Mme Joly en point de presse.

« Nous n’allons pas le tolérer, et par conséquent, on va faire en sorte que nos agences de renseignement, que nos forces policières soient impliquées et proactives sur ces questions-là. »