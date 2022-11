Des cégeps de la Mauricie se préparent au pire

Les événements de la semaine dernière nous rappellent toute l’importance que l’on doit accorder aux mesures d’urgence , affirme le directeur des services administratifs au Cégep de Trois-Rivières, Marc Leblanc.

Des étudiants et membres du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont été confinés durant des heures vendredi dernier après qu’un homme portant une veste pare-balle ait été aperçu sur le terrain du cégep. Personne n’a été blessé. Un homme de 19 est accusé d’avoir proféré des menaces. Au Collège Montmorency, à Laval, une fusillade a éclaté près du bâtiment et les étudiants ont dû être confinés.

Au Cégep de Trois-Rivières, le protocole d’urgence datait de plusieurs années. La direction a embauché, il y a quelques semaines, une firme spécialisée pour le mettre à jour. C’était important pour nous de mettre tout le plan à jour, peu importe la situation , affirme Marc Leblanc.

Une trousse est disponible dans chaque classe du Cégep de Trois-Rivières en cas de confinement. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les fenêtres sont bouchées à l’aide d’un plastique qui est fourni dans la trousse. Le carton vert ou le carton rouge est glissé sous la porte pour signifier aux policiers qu’il pourrait y avoir quelqu’un de blessé dans le local , explique le directeur des services administratifs au Cégep de Trois-Rivières

Le confinement a duré plus de sept heures au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et quatre heures au Collège Montmorency. La trousse disponible dans chaque classe du Cégep de Trois-Rivières contient donc quelques sachets de sucres dans l’éventualité où une personne diabétique venait qu’à ressentir un malaise.

Au Cégep de Shawinigan, tout comme à celui de Trois-Rivières, les étudiants ont comme consigne de se réfugier au local le plus près, de verrouiller les portes et les fenêtres, d’obstruer toutes les fenêtres, de placer des meubles lourds devant les portes ainsi que d’éteindre les lumières et leurs cellulaires. Il faut ensuite se faire discret jusqu’à la levée du confinement et signifier à l’aide d’un carton de couleur si des secours sont nécessaires.

Le Collège Laflèche à Trois-Rivières a aussi un protocole en place. La direction a d’ailleurs acheminé un courriel à tous les membres du personnel pour rappeler les grandes lignes des mesures de confinement.

Deux fois par année, en début de session, on fait une pratique d’exercice de signal de confinement et des consignes de confinement. Ce n’est pas un exercice pratique, mais c’est de faire entendre le signal de confinement à toute la communauté du Laflèche , affirme la directrice des services administratifs au Collège Laflèche, Chantal Filion.

Les élèves des écoles primaires de Trois-Rivières reçoivent aussi la visite des policiers afin d’échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place si leur sécurité semble compromise.

D’après le reportage de Jonathan Roberge