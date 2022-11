Un jury de huit femmes et six hommes pour le procès de Joshua Louis Larose

Quatorze personnes ont été sélectionnées comme jurés dans le procès de Joshua Louis Larose, 42 ans, accusé de meurtre au second degré de Mathew Bossenberry en août 2020. Il a plaidé non coupable lors de la mise en accusation.

Huit femmes et six hommes composeront le jury pour examiner cette affaire. C'est deux personnes de plus qu’à l’habitude.

En effet, en règle générale, un jury compte 12 personnes. Lundi, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Martel Popescul, a cependant souhaité deux jurés supplémentaires.

Cela nous donnera une certaine souplesse si un juré se trouve dans l'incapacité de siéger pour une raison quelconque pendant le procès, y compris en cas de COVID-19 , a déclaré le juge.

Le 10e homicide de 2020

Le 24 août 2020, la police de Regina a répondu à un signalement de possession d'armes près du quartier North Central de la ville.

Les agents ont trouvé Mathew Joseph Bossenberry, 32 ans, qui a été déclaré mort sur place. Sa mort a ainsi marqué le 10e homicide à Regina en 2020.

Quelques jours plus tard, Joshua Louis Larose, qui avait 40 ans au moment des faits, a été arrêté par la police et accusé de meurtre au second degré.

S'il est reconnu coupable, il encourt une peine minimale d'emprisonnement à vie en vertu du Code criminel du Canada.

Il serait admissible à une libération conditionnelle après avoir purgé une peine de 10 à 25 ans de prison, selon la décision du tribunal.

Après la sélection du jury, lundi, la Couronne aurait normalement dû faire une déclaration préliminaire.

Toutefois, cela a été ajourné sur décision du juge parce que l'accusé, qui a comparu virtuellement depuis sa cellule, est en isolement après avoir testé positif à la COVID-19.

Le juge veut ainsi attendre la fin de cette période d'isolement avant de poursuivre la procédure.

Selon le juge, le jury se réunira ce mercredi au palais de justice de Regina. Le procès devrait se poursuivre jusqu'au 25 novembre.

Avec les informations de Nicholas Frew