L’obscurité, une des causes d’un écrasement d’avion mortel près de Sioux Lookout

Duncan Bailey de Kamloops, Colombie-Britannique, et Gene Karl Lahrkamp de Kincardine, Ontario, étaient recherchés pour meurtre et tentative de meurtre liés à un gang au moment de l'écrasement d'avion dans le Nord-Ouest de l'Ontario en avril. Le pilote et un autre passager sont également décédés.

Photo : Duncan Bailey/Facebook, BOLO Top 25/CFSEU BC