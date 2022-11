Convoi de la liberté : la GRC n’a pas subi de pression politique, assure sa patronne

Je n'ai pas ressenti de pression , a-t-elle affirmé, mardi matin, à la Commission d'enquête sur l'état d'urgence, présidée par le juge Paul Rouleau.

Cela dit, nous n'étions pas le corps de police responsable , a souligné Mme Lucki – un rappel qui, de son propre aveu, a dû être formulé à plusieurs reprises pendant la crise, certains politiciens croyant que la GRC offre à Ottawa des services de police locaux, alors que son mandat se limite à la protection de certaines infrastructures.

Sans surprise, les membres du Cabinet Trudeau lui posaient chaque jour de nombreuses questions sur la suite à donner aux manifestations d'Ottawa et d'ailleurs au pays. Mais sans jamais franchir la ligne , a assuré Mme Lucki. Ils tentaient seulement de trouver une solution , a-t-elle nuancé.

« La résolution de problèmes peut ressembler quelques fois à : "On devrait faire ceci, on devrait faire cela. Est-ce qu'on pourrait faire ceci? Est-ce qu'on pourrait faire cela?" Et des fois, les gens peuvent l'interpréter comme une directive. Ce n'est pas une directive directe. Selon moi, une directive serait : "Nous avons besoin que tu fasses ceci ou non." Ça, c'est une directive, et ce serait de l'interférence politique. » — Une citation de Brenda Lucki, commissaire de la GRC

Questionnée par un procureur de la Commission sur l'absence d'institution chargée de s'assurer que l'indépendance de la GRC vis-à-vis du gouvernement, la commissaire Lucki a proposé de régler la question une fois pour toutes.

Je pense qu'il est temps de mettre quelque chose par écrit qui décrit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire du point de vue du commissaire et du politicien , a-t-elle suggéré, soulignant que cet enjeu a souvent été souligné par le passé, notamment lors des audiences de la commission d'enquête sur la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Traduire du politique à l'opérationnel

Brenda Lucki a également déclaré mardi qu'elle avait été prise de court par la demande du maire d'Ottawa d'envoyer 1800 policiers en renfort lors de la manifestation du prétendu « convoi de la liberté ».

La commissaire a indiqué dans son témoignage qu'elle ne savait pas que le SPO souhaitait obtenir le soutien d'un si grand nombre d'agents jusqu'à ce qu'elle prenne connaissance de la requête soumise par Jim Watson aux gouvernements fédéral et provincial, le 7 février.

Elle a affirmé mardi que la demande ne contenait aucune information précise sur ce déploiement de renforts, comme la durée pendant laquelle ces policiers seraient prêtés ou ce qu'ils feraient exactement.

La requête ne précisait pas non plus combien de ces agents devaient être prêtés par la Police provinciale de l'Ontario ( PPO ) et combien de ces agents devaient être fournis par la GRC , a poursuivi Mme Lucki.

Nous devions traduire cela dans un plan opérationnel , a-t-elle résumé. Or, à cette époque, le SPO n'avait pas encore mis à jour son plan opérationnel en fonction de la situation, ce qui était une source de préoccupation pour la police fédérale, a fait savoir Mme Lucki, mardi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La GRC est intervenue pendant l'occupation du centre-ville d'Ottawa sans jamais prendre le contrôle des opérations. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

En fin de compte, quelque 1100 policiers de la GRC ont été affectés à l'occupation du centre-ville d'Ottawa. La plupart d'entre eux sont arrivés dans les jours ayant précédé l'invocation des mesures d'urgence fédérales.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Mme Lucki a amorcé son témoignage mardi matin aux côtés de son adjoint Mike Duheme.

Des courriels déposés en preuve il y a trois semaines laissaient entendre que, le jour où l'état d'urgence fédéral a été déclaré, la commissaire estimait que « tous les outils disponibles » n'avaient pas été épuisés par la police pour mettre fin à l’occupation d’Ottawa.

Un échange de messages textes avec le grand patron de la PPO , Thomas Carrique, a aussi permis de comprendre que le SPO a rapidement perdu la confiance du gouvernement Trudeau lorsque le convoi des camionneurs a pris la capitale d’assaut, l’hiver dernier.

Mme Lucki a toutefois précisé mardi qu'aucun ministre, à sa connaissance, ne s'était exprimé de la sorte textuellement. La commissaire a plutôt expliqué qu'elle avait elle-même inféré cette perte de confiance en fonction de l'impatience et de la frustration exprimées lors des réunions auxquelles elle avait assisté.

Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu quelqu'un dire : "Nous perdons confiance", a-t-elle admis. C'était mon observation. Lorsque j'ai entendu des commentaires sur la durée et sur le fait que la manifestation gagnait en importance, j'en ai déduit que la confiance était brisée.

Curtis Zablocki, sous-commissaire de la GRC responsable de l'Alberta, sera le prochain à comparaître devant le juge Rouleau. Il devrait être question du blocage de Coutts, qui a perturbé les passages à la frontière du 29 janvier au 14 février.

Les événements de l’hiver dernier ont profondément divisé les quelque 250 habitants de ce village, a confié le maire Jim Willett la semaine dernière.

Pour mettre fin au barrage, le gouvernement de l’ex-premier ministre Jason Kenney a notamment demandé l’aide des Forces armées canadiennes, mais en vain. C’est finalement une intervention de la GRC qui aura permis de rouvrir le principal lien routier entre l’Alberta et le Montana.

Pas de menace à la sécurité nationale, selon le SCRS

Le juge Rouleau en voit de toutes les couleurs depuis un mois.

Lundi, un document déposé en preuve a révélé que, selon le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), les événements de l’hiver dernier n’ont jamais représenté une menace à la sécurité nationale, qu’il s’agisse de l’occupation d’Ottawa ou des barrages frontaliers de Windsor, Coutts, Emerson ou Surrey.

Or, cette notion est fondamentale pour l’enquête en cours, puisque, pour être invoquée, la Loi sur les mesures d'urgence exige l'existence d'une telle menace telle que définie par la Loi sur le SCRS .

La semaine dernière, une preuve avait en outre démontré que le service canadien d'espionnage avait prévenu le gouvernement Trudeau le 13 février que le recours à l’état d’urgence fédéral pourrait pousser certains manifestants à se radicaliser.

La Commission siégera jusqu’au vendredi 25 novembre. Le premier ministre Justin Trudeau sera appelé à la barre des témoins, mais son homologue ontarien, Doug Ford, a obtenu une exemption de la Cour fédérale.