Le projet de Groupe Sélection à Rimouski est-il compromis?

La restructuration financière du Groupe Sélection aura-t-elle un impact sur le projet de résidence pour aînés qui doit voir le jour à Rimouski? Lundi, on apprenait que l'entreprise souhaitait se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Le maire de Rimouski, Guy Caron, estime cependant qu'il est trop tôt pour savoir quel impact cela aura sur le projet du groupe de construire un immeuble de 170 logements pour aînés sur l'ancien site de la Grande Place.

Se placer sous la protection contre les créanciers, ça veut simplement dire que le groupe veut se reculer et peut-être avoir de l'aide pour se restructurer éventuellement, donc, honnêtement, pour le projet pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose , a affirmé le maire en entrevue à l'émission Même fréquence.

La restructuration financière de Groupe Sélection n'aura pas d'impact sur les activités dans les résidences pour aînés déjà existantes, comme le Havre de l'Estuaire, qui compte plus de 350 logements au centre-ville de Rimouski. Elle vise principalement les divisions de la construction, du développement et certaines entreprises de gestion du groupe , indique l'entreprise dans un communiqué.

Le maire Caron explique cependant que cette situation pourrait avoir un impact sur le début des travaux de la nouvelle résidence, qui doivent être terminés avant le 30 juin 2024, selon le contrat signé entre l'entreprise et la Ville. Si la nouvelle résidence n'est pas construite à cette date, Groupe Sélection doit devra verser des compensations.

« S'il fallait qu'on arrive jusqu'au bout et que l'entreprise nous doive de l'argent, on deviendrait un créancier comme d'autres créanciers, mais on ne sera pas prioritaire évidemment. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Guy Caron insiste cependant pour dire que si le projet ne se réalise pas, le terrain reviendrait à la Ville de Rimouski. La Ville n'est pas à risque de perdre le terrain en tant que tel , dit-il. Il ajoute que son organisation est ouverte à discuter avec Groupe Sélection, advenant que l'entreprise ait besoin de délais supplémentaires.

On serait à l'écoute par rapport à ça parce qu'on comprend la situation et on veut que le projet se réalise , conclut-il.

Le projet de Groupe Sélection à Rimouski est évalué à 50 millions de dollars.

L'entreprise n'a pas souhaité accorder d'entrevue.