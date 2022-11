La Semaine des Métis lancée à Calgary

La Semaine métisse a été officiellement lancée lundi matin avec la levée du drapeau métis pendant une cérémonie devant l’hôtel de ville de Calgary. La Semaine célèbre l’histoire, la culture et les contributions des Métis en Alberta et au Canada.

Les gens rassemblés ont chanté l’hymne de la nation alors que le drapeau métis, un symbole de l’infini blanc sur fond bleu, était hissé.

Nous sommes fiers d'être Métis, regardons notre nation se relever , a chanté le groupe en anglais. Plus jamais un peuple oublié, nous sommes les vrais Canadiens.

Lors d'un discours après la cérémonie, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a souligné qu'environ 21 000 personnes à Calgary s'identifient comme Métis, selon les données du recensement. La communauté représente environ la moitié de la population autochtone de Calgary, a-t-elle précisé.

Beaucoup de ces gens sont nos voisins et nos amis, et ils jouent un rôle très important dans le travail de la Ville de Calgary auprès des communautés et des familles autochtones qui vivent à Calgary , a-t-elle ajouté.

Les origines du peuple métis remontent à la période de la traite de fourrures au Canada lorsque les membres de Premières Nations et les Européens, notamment d'origine écossaise et française, se sont rencontrés.

Au début des années 1700, le peuple métis a émergé avec sa propre culture, sa langue et ses pratiques sociopolitiques , a rappelé la mairesse Jyoti Gondek.

La journée de Louis Riel

En plus de proclamer la troisième semaine de novembre la Semaine des Métis, Jyoti Gondek a indiqué que mercredi serait la Journée de Louis Riel à Calgary.

Louis Riel, politicien et activiste métis, s'est battu pour défendre les droits des Métis à la fin du 19e siècle, menant des mouvements de résistance contre le gouvernement canadien. Il est l'un des fondateurs de la province du Manitoba.

En juillet 1885, à Regina, Louis Riel a été accusé de haute trahison envers le gouvernement canadien et condamné après un procès de sept jours. Il a été pendu le 16 novembre à l’âge de 41 ans.

« La vie de nombreux Métis a changé radicalement après 1885. Beaucoup ont souffert du racisme et de la discrimination pendant des décennies, au niveau fédéral, provincial et dans les villes où ils vivaient, y compris à Calgary. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

Malgré tout, les gens ont continué à se battre. Et pendant des générations, les familles métisses se sont rassemblées, célébrant la vie, construisant des économies communautaires et renforçant la Nation métisse dans la province connue aujourd'hui sous le nom de l’Alberta, ainsi que dans tout le Canada , a-t-elle ajouté.

Le peuple qui se possède lui-même

Lawrence Gervais, président de la région 3 de la Nation métisse de l’Alberta a rappelé, lors d’un discours, que le drapeau métis a été levé pour la première fois en 1816, des décennies avant que le Canada devienne un pays.

« [Le drapeau métis] a été hissé comme un drapeau de combat, comme un drapeau de résistance aux forts, comme un drapeau de résistance aux colons qui arrivaient. » — Une citation de Lawrence Gervais, président de la région 3 de la Nation métisse de l’Alberta