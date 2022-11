Des locataire inquiets alors que New Dawn vend des logements abordables à Sydney

Elle s'occupe de sa fille de quatre ans et de son père vieillissant et verse 900 $ par mois à New Dawn Enterprises, une organisation à but non lucratif, pour un logement de trois chambres sur la rue Havelock, dans le nord de Sydney.

J'avais l'impression qu'on resterait ici longemps , dit-elle. Et je suis pétrifié maintenant, parce que je ne sais pas ce qui se passe!

Meaghan Morrison craint que le nouveau propriétaire n'augmente les loyers, ce qui rendrait son logement inabordable et l'obligerait à s'installer hors de la ville, où les postes vacants sont bas et les loyers plus élevés.

Nous sommes au milieu d'une crise du logement et le marché locatif est pratiquement inexistant et super fragile et j'ai peur de devoir l’affronter , dit-elle.

Meaghan Morrison aime bien son logement à New Dawn, elle le trouve abordable, propre et bien entretenu.

Elle ne comprend pas pourquoi les propriétés sont vendues.

La PDG de New Dawn, Erika Shea, explique que l'agence vend quatre propriétés résidentielles et un immeuble commercial à Irwin Simon, le propriétaire de l'équipe de hockey junior majeur des Eagles du Cap-Breton et du Cambridge Suites Hotel au centre-ville de Sydney.

Le loyer des personnes vulnérables ne peut tout simplement pas augmenter assez rapidement pour couvrir le coût croissant des logements, dit-elle.

Sans aucun soutien du gouvernement, les marges sur le logement abordable sont faibles et diminuent ,explique la PDG .

Erika Shea, présidente et chef de la direction de New Dawn Enterprises, affirme que le nouveau propriétaire s'est engagé à maintenir les logements abordables pour les locataires. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

La vente devrait être conclue à la fin du mois et New Dawn doit continuer de gérer les propriétés pour le nouveau propriétaire. Erika Shea espère que c'est assez pour rassurer les résidents.

Au jour le jour, rien ne change vraiment pour les locataires, mais je dirai que je comprends, bien sûr, leurs inquiétudes et leurs appréhensions. Je ressentirais exactement la même chose.

Le conseil d'administration de New Dawn croit que le nouveau propriétaire continuera de s'occuper des locataires. Nous avons appris à connaître et développer une relation avec M. Simon au cours des six derniers mois et nous sommes pleinement convaincus que son engagement est de fournir des logements sûrs, bien entretenus et abordables.

Erika Shea dit qu'avant que New Dawn décide de vendre, elle a passé des mois à parler aux représentants des gouvernements provincial et fédéral, pour trouver un moyen de garder les immeubles à logements abordables.

L'agence aurait pu continuer avec 100 $ supplémentaires par mois et par logement, mais les gouvernements ne subventionnent pas les opérations, dit-elle. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer une troisième ronde de financement dans le cadre de son initiative de logement rapide qui, selon Erika Shea, fournira une grande partie du capital nécessaire à la construction de nouveaux logements abordables.

New Dawn a encore d'autres logements locatifs abordables et basés sur le marché et a l'intention de demander un financement fédéral pour augmenter ce nombre de logements abordables au Cap-Breton.