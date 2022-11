Le maire de Windsor veut savoir comment est protégé le pont Ambassador

Lors de son témoignage la semaine dernière à la commission qui se penche sur l'utilisation des mesures d'urgence par le gouvernement fédéral pour déloger les manifestations contre les restrictions sanitaires, Drew Dilkens a indiqué avoir envoyé le 17 mars une lettre aux gouvernements provincial et fédéral pour demander un débreffage collaboratif dans le but d'atténuer des risques similaires à l'avenir .

La nécessité d'une collaboration et d'un soutien plus larges de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux pour renforcer la sécurité de nos frontières semble évidente , déclarait M. Dilkens dans la lettre de deux pages adressée aux ministres provinciaux et fédéraux.

Lundi, le chef de cabinet du maire, Andrew Teliszewsky, a indiqué à CBC qu'ils n'avaient toujours pas reçu de réponse, même après le témoignage de M. Dilkens.

Interrogé sur la question lors de son passage à Windsor le 8 novembre, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n'a pas expliqué pourquoi il n'y avait aucune discussion avec Windsor. Il a par contre indiqué que la commission Rouleau pourrait exposer les leçons tirées du blocage, ce qu'il appelle un nouveau type de phénomène .

Je pense que l'une des questions importantes sera de savoir si nous devons ou non mettre à jour nos autorités légales existantes afin que toutes les branches de l'application de la loi puissent se mobiliser plus rapidement et coordonner leurs efforts pour s'assurer que nous pouvons faire face à ce nouveau type de menace , a précisé le ministre.

Selon le chef de cabinet de M. Mendicino, ce dernier parle avec Drew Dilkens très régulièrement depuis la fin du blocage et qu'une rencontre en tête-à-tête est prévue dans les prochaines semaines.

De son côté, le solliciteur général adjoint à la sécurité communautaire de l'Ontario, Mario Di Tommaso, a expliqué jeudi qu'il n'était pas au courant de la lettre envoyée à sa patronne Sylvia Jones, solliciteur général à l'époque. Il a également déclaré qu'il n'avait pas parlé de cette question au ministre actuel, Michael Kerzner.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole du ministère du Solliciteur général précise qu'une loi a été adoptée permettant aux forces de l'ordre de mieux protéger les passages frontaliers internationaux.

Le ministère a également indiqué que la Police provinciale de l'Ontario a tenu une séance d'information opérationnelle avec le service de police de Windsor en septembre.

En février dernier, des centaines d'agents de police de partout au Canada, y compris de la PPO et de la GRC, se rendus à Windsor pour déloger les manifestants et libérer l'accès au pont Ambassador.

La Ville de Windsor demande aux gouvernements fédéral et ontarien de rembourser plus de 5,6 millions de dollars de dépenses liées au blocage du pont.

Avec des informations de CBC