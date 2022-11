La coroner écarte la thèse criminelle dans la mort d’un octogénaire à Dolbeau-Mistassini

Dans son rapport, la coroner Monique Tremblay conclut que, vers 3 h le 3 février 2022, M. Bernier est sorti de lui-même de la résidence privée pour aînés le Manoir Cinq Saisons où il habitait depuis 2014.

« Selon le rapport d’enquête policière, de la Sûreté du Québec, de la MRC de Maria-Chapdelaine, aucun élément ne permet de conclure qu’il s’agit d’un geste de nature criminelle ou d’un geste délibéré d’une autre personne qui a provoqué le décès de M. Bernier. » — Une citation de Monique Tremblay, coroner

L'octogénaire résidait normalement dans la section autonome de la résidence, mais en janvier 2022 il avait conclu un entente avec la direction pour circuler librement entre son unité et celle dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer où il visitait des proches.

Bertrand Bernier souffrait de schizophrénie, mais il ne faisait pas partie de la clientèle cible pour cette unité de la résidence. Il devait aussi marcher avec une canne blanche en raison de cataractes chroniques.

La veille de sa mort, il avait passé la journée dans l’unité voisine. L’octogénaire était parti en pleine nuit pour retourner dans sa chambre.

« Une vingtaine de minutes plus tard, le gardien de nuit a ramené M. Bernier dans l’Unité 1, en mentionnant qu’il avait trouvé M. Bernier dans le hall d’entrée, M. Bernier semblait confus et se plaignait de douleur au ventre. Il s’est reposé dans le fauteuil de l’Unité 1 et peu après, vers 2 h, il a mentionné à la préposée qu’il allait se coucher dans sa chambre », relate la coroner Tremblay.

Les caméras de surveillance de la résidence révèlent qu’ensuite Bertrand Bernier s’est retrouvé entre les deux portes d’entrée principale de la résidence vêtu d’un petit chandail, d’un caleçon et de bas .

Il a tâté la porte verrouillée pour revenir à l’intérieur, mais sans demander au gardien de lui ouvrir. Il s’est ensuite dirigé vers l’extérieur et il n’est pas revenu.

Tout porte à croire que l’événement est attribuable à un geste posé de façon volontaire de M. Bernier. [...] En raison de ses difficultés à se déplacer et d’un état de confusion, il est probablement tombé, s’est fracturé une hanche et a été incapable de se relever , conclut Monique Tremblay.

Bertrand Bernier a été retrouvé sans sa canne blanche vers 5 h 30 à 130 mètres de la résidence. Il est décédé à l’hôpital d’hypothermie sévère.