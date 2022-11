Pressions du ministre Allain pour un projet controversé de lotissement à Moncton

La mairesse Dawn Arnold affirme que le conseil subit des pressions politiques , en plein du cœur du processus d’approbation du projet Eastgate à la frontière nord de la ville.

Le comité consultatif d’urbanisme a recommandé le rejet de ce projet.

Daniel Allain a envoyé deux courriels à plusieurs conseillers cette année en faveur du projet, messages qui ont été obtenus par CBC après une demande d’accès à l’information.

Dans un premier, envoyé en janvier, il écrit que le projet Eastgate et les travaux routiers envisagés par la province pour la promenade Elmwood sont intimement liés et qu’il veut voir les deux se concrétiser.

Un second courriel a été envoyé en octobre, soit quelques jours avant des audiences publiques à ce sujet.

Le conseil y a voté à 6 contre 5 en faveur du projet, mais un vote final sur la question est prévu le 21 novembre.

Des pressions politiques

En août, la mairesse Dawn Arnold avait admis que le projet posait des questions philosophiques sur le genre de ville dans laquelle nous voulons vivre et que c’était une décision difficile.

La mairesse de Moncton Dawn Arnold dit que le conseil subit des pressions relativement au projet Eastgate. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Il y a eu beaucoup de pression sur le conseil, politique et autres, sur cette question , avait-elle déclaré.

Ce n’est qu’après l’obtention des courriels du ministre Allain que Mme Arnold a confirmé que le bureau du ministre était la source de cette pression.

Dans chacun des courriels, Daniel Allain dit écrire en son nom de député de Moncton-Est, tout en signant les lettres en tant que ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

Récemment, Daniel Allain a indiqué que les travaux de construction sur la promenade Elmwood – que la municipalité espère depuis longtemps – ne sont pas tributaires de l’approbation du projet Eastgate.

Une question de logement ?

L’entreprise ELCE Developements Inc propose de construire un complexe de 956 logements mixtes près du parc naturel Irishtown. On voudrait aussi y construire une école privée.

L'entrée proposée au quartier Eastgate Village. Photo : Gracieuseté/ELCE Developments Inc

Des employés municipaux ont proposé le rejet du projet parce qu’il est en dehors de ce qui est considéré comme les limites urbaines de la ville (desservies par les eaux et égouts) et nécessiterait d’importants investissements pour les infrastructures municipales.

Cela irait aussi à l’encontre du plan de la ville de réduction des émissions.

Mais le promoteur du projet Bill Hennessey a rappelé aux conseillers en octobre que la municipalité vit une crise du logement et que l’objectif de son projet est d’ajouter des unités.

C’est également l’argument de Daniel Allain pour soutenir le projet.

C'est pourquoi je vous écris - pour réitérer mon soutien au développement de l'Académie Eastgate de M. Hennessey dans ma circonscription de Moncton-Est, et pour affirmer mon engagement auprès de vous et de la ville à rechercher et à obtenir le financement de la phase finale de l'élargissement de la promenade Elmwood , a écrit M. Allain en janvier.

Les deux projets sont intimement liés, et pour ma part, j'ai l'intention de faire ce que je peux pour que les deux se réalisent.

Un double emploi qui dérange

Le conseiller municipal Charles Léger a voté contre le projet et dit qu’il n’était pas copié sur les messages du ministre.

Des documents comme ceux-ci devraient être vus par tout le conseil. C’est extrêmement important parce que c’est inhabituel pour un autre niveau du gouvernement d’être autant impliqué dans un dossier en particulier , dit-il.

Il est inquiet, car Daniel Allain porte le chapeau de ministre des Gouvernements locaux, qui a autorité sur les municipalités.

Le conseiller municipal Charles Léger souligne que Daniel Allain n'est pas qu'un simple député. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Il est plus qu’un simple député et dans ce cas, a beaucoup plus de pouvoir sur la municipalité , affirme le conseiller.

Le politologue à l’Université Mount Allison Geoff Martin a des préoccupations liées aux messages du ministre aux conseillers.

Ça s’approche d’une ligne où ça commence à être inapproprié , pense-t-il.

Les récipiendaires du courriel d’octobre du ministre incluent le ministre des Transports, l’entrepreneur Bill Hennessey, des représentants de groupes citoyens et trois conseillers municipaux qui s’étaient déjà prononcés en faveur du projet.

Des travaux routiers voulus par la ville

La ville de Moncton cherche depuis longtemps à exécuter certains travaux sur la promenade Elmwood.

Ces travaux incluent l’élargissement de la promenade sur deux kilomètres entre Granite Drive (où se situe le Costco) et le parc Irishtown. Les travaux sont évalués à 19 millions de dollars.

Le projet Eastgate Village, dans l’espace délimité en rouge ci-dessus, exigerait que Moncton élargisse sa zone urbaine, qu est délimitée en orange. Le parc naturel d’Irishtown apparaît en vert. Photo : Ville de Moncton

Il s’agirait de la dernière phase d’amélioration de cette artère prévue dans la foulée du déménagement de l'école secondaire Moncton High du centre-ville à ce quartier.

En 2012, le ministère des Transports n’avait pas promis les fonds, en indiquant que la construction domiciliaire prévue allait générer des revenus d'impôts fonciers que la ville pourrait utiliser pour les travaux.

Mais le développement immobilier dans ce secteur est plus lent qu’anticipé. Seulement 260 des 850 maisons espérées ont été construites dans la subdivision Royal Oaks.

La ville a effectué des demandes au ministère des Transports pour les travaux de construction depuis 2018, arguant que le chemin n’est pas sécuritaire pour les élèves de l’école.

Le politologue Geoff Martin soulève des questions sur l’utilisation par Daniel Allain de son titre de ministre dans ses courriels. Certains pourraient croire que M. Allain appuie le projet avec le soutien de son gouvernement, argue-t-il.

Daniel Allain dit porter plusieurs chapeaux.

Je suis député et ministre et parfois les deux rôles s’entrecroisent. Mais je ne vais pas laisser tomber les résidents de Moncton-Est. Je suis là pour les représenter , indique-t-il.

Daniel Allain a aussi expliqué connaître le promoteur immobilier Bill Hennessey depuis 30 ans.

Comme je connais d’autres personnes de Moncton depuis 51 ans , ajoute-t-il.

D’après un reportage de Shane Magee de CBC