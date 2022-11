Les libéraux en Ontario demandent le retour du masque obligatoire

Des voix s'élèvent en Ontario en faveur du rétablissement de l'obligation de porter le masque à l'école et dans les transports publics, notamment. Les libéraux doivent revenir à la charge sur le sujet mardi en point de presse.

Lundi, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a « recommandé fortement » aux Ontariens de porter un couvre-visage dans les lieux publics.

Le Dr Moore cite la hausse marquée des infections respiratoires, que ce soit à cause de la COVID-19, de la grippe ou du virus respiratoire syncytial (VRS). Selon lui, il s'agit d'une « triple menace » pour le système de santé. Il affirme que les enfants de 4 ans et moins sont particulièrement vulnérables au VRS et à l'influenza.

Le premier ministre Doug Ford avait lui aussi exhorté les Ontariens dimanche à porter un masque.

Le chef intérimaire des libéraux John Fraser presse le gouvernement d'aller plus loin et d'exiger à nouveau le masque dans les écoles et dans les transports en commun.

« Les hôpitaux sont en crise. On doit agir maintenant, pas dans trois semaines. » — Une citation de John Fraser, chef intérimaire des libéraux

Il accuse le gouvernement de « tarder à agir » et d'être « indifférent » à l'endroit des enfants dans les écoles, alors que les hôpitaux pédiatriques débordent.

Selon l'urgentologue torontois Kashif Pirzada, le Dr Moore devrait aller plus loin, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux pédiatriques . Il pense qu'il faut des « mesures supplémentaires » dans les écoles pour ralentir la propagation des virus respiratoires parmi les enfants.

Des infirmières sonnent l'alarme

Doris Grinspun, PDG de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario, prône le retour du masque obligatoire dans tous les lieux publics, et ce, dès « maintenant ».

« Exiger le masque va réduire les infections et sensibiliser la population à la gravité de la crise actuelle dans les hôpitaux. » — Une citation de Déclaration de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario

Pour elle, il faut tenter de limiter la propagation des trois virus avant l'hiver, lorsque la situation va encore empirer .

L'Association des infirmières autorisées presse aussi la province de promouvoir davantage la vaccination contre la COVID-19 et l'influenza.

Le Dr Thomas Piggott, chef du bureau de santé publique de Peterborough, dit que le rétablissement de l'obligation de porter le masque aiderait les hôpitaux de sa région, mais c'est une décision politique au bout du compte , ajoute-t-il.