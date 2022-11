Inflation et salaire : le taux horaire viable à la hausse en Ontario

Les résidents de la grande région de Toronto doivent maintenant gagner 23,15 $ de l'heure pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

Le salaire viable estimé par l'Ontario Living Wage Network, a augmenté de plus d'un dollar par rapport à l'année dernière dans la région de Toronto.

Chaque année, le groupe publie son rapport annuel qui calcule le coût de la vie dans dix régions de la province.

Un salaire viable est calculé en fonction du coût de la vie en tenant compte des dépenses principales pour un résident d'une ville ou une région donnée. Le logement, les services de garde, le transport et la nourriture sont les éléments qui font partie du calcul.

Il se situe généralement au-dessus du salaire minimum.

Le réseau indique que l'inflation et le coût des logements sont les deux facteurs qui ont le plus grand impact sur les travailleurs à faible revenu.

Dans la région de Waterloo, où se trouve la brasserie TWB Brewing à Kitchener, le taux horaire pour un salaire viable est passé de 17,20 $ à 19,95 $, une augmentation de 16 % de 2021 à 2022.

La nouvelle hausse de 2,75 $ sera un dur coup , affirme la copropriétaire, Aleksandra Szaflarska.

On s'attendait à une augmentation du taux horaire avec l'inflation et le coût de la vie qui grimpe , explique-t-elle.

Plusieurs employeurs choisissent d'offrir un salaire viable à leur personnel. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Malgré tout, elle souhaiterait voir davantage d'entreprises suivre le pas en adhérant, à leur tour, au salaire viable pour tous leurs employés.

Les gens doivent pouvoir bien vivre. J'espère que le public comprendra le réel coût du travail , ajoute Aleksandra Szaflarska.

Salaire de subsistance par région Région du Grand Toronto : 23,15 $

Grey Bruce Perth Huron Simcoe : 20,70 $

Dufferin Waterloo Guelph-Wellington : 19,95 $

Brant Niagara Haldimand Norfolk : 19,80 $

Nord de l'Ontario : 19,70 $

Ottawa : 19,60 $

Est de l'Ontario : 19,05 $

Hamilton : 19,05 $

Sud-ouest de l'Ontario : 18,15 $

London Elgin Oxford : 18,05 $ Source : Ontario Living Wage Network

À Windsor-Essex, le salaire de subsistance a augmenté de 9,3 % par rapport à l'année dernière, et de 22 % par rapport à 2018.

La hausse la plus marquée concerne les résidents du Nord de l'Ontario.

À Sudbury et Thunder Bay, le taux horaire d'un salaire de subsistance est maintenant fixé à 19,70 $, un bond de 16 % et de 20,9 % respectivement en un an.

Un travailleur à temps plein sur quatre au salaire minimum a moins de 20 ans , affirme le porte-parole du réseau Ontario Living Wage Network, Craig Pickthorne.

Les autres, 75 % d'entre eux, sont responsables d'une famille , ajoute-t-il.

Entre l'achat de vêtements, l'entretien de la voiture ou les transports en commun, on impose des choix déchirants aux gens, estime Craig Pickthorne.