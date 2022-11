Très peu de médecins de famille à Ottawa acceptent de nouveaux patients

Il a toutefois passé une grande partie des deux dernières années à chercher un nouveau médecin depuis que son médecin de famille a pris sa retraite.

Le secteur est tellement insaisissable, a-t-il constaté. Si bien qu'il a parfois dû se résoudre à chercher des soins au Guatemala.

L'impossibilité d'obtenir des soins de santé adéquats est très inquiétante, surtout si on la compare aux soins de santé de niveau inférieur que nous avons au Guatemala , note-t-il.

Un immigrant du Guatemala, Rodrigo Martinez, a déménagé avec sa famille à Ottawa, en 2015. Photo : Radio-Canada

Ce dernier souffre d'asthme et de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ( TDAH ). Il compte actuellement sur des consultations virtuelles avec des médecins guatémaltèques, qui peuvent donner des conseils, mais ne peuvent pas prescrire de médicaments en dehors du pays.

Il ne peut pas faire renouveler son médicament contre le TDAH au Canada sans un médecin de famille.

M. Martinez compte donc sur ses amis et sa famille à l'étranger pour lui envoyer des inhalateurs pour l'asthme, qui peuvent être achetés au Guatemala sans ordonnance.

« C'est une question de vie ou de mort. » — Une citation de Rodrigo Martinez, Canadien originaire du Guatemala

Le site web de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario répertorie plus de 1200 médecins de famille à Ottawa, mais une analyse de CBC révèle que seulement trois d'entre eux acceptent actuellement de nouveaux patients.

Le temps d'attente pour être jumelé à un médecin de famille dans la région d'Ottawa peut être deux fois plus long en moyenne que celui de la région du Grand Toronto, selon les données du ministère de la Santé obtenues par CBC .

Trouver un médecin de famille

Selon le registre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, 1246 médecins ont pour spécialité la médecine familiale et ont un cabinet à Ottawa.

Comme le registre n'est pas toujours à jour, CBC a recoupé ses données avec les listes de médecins de famille à Ottawa.

CBC a identifié 484 lieux de pratique différents, dont 124 ont été confirmés comme offrant la médecine familiale. Il y avait 584 médecins dans le registre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario liés à ces pratiques.

La majorité des médecins restants, non comptabilisés dans le registre, n'ont pas indiqué de pratique familiale confirmée. Il s'agit de médecins qui déclarent travailler principalement dans des hôpitaux, des cliniques de médecine sportive et d'autres domaines.

Parmi les 124 cliniques qui offrent la médecine familiale, seules trois ont indiqué qu'elles acceptaient de nouveaux patients. Chacune de ces trois cliniques comptait un seul médecin acceptant de nouveaux patients au moment d’écrire ces lignes.

Depuis 2018, les patients d'Ottawa et de la région environnante ont en moyenne attendu plus longtemps pour être jumelés à un médecin de famille que les gens ailleurs dans la province.

Selon les données du ministère de la Santé obtenues par CBC grâce à une demande d’accès à l'information, la région de santé publique de Champlain — qui comprend Ottawa, Cornwall, Lanark et d'autres régions de l'est de l'Ontario — a enregistré le temps d'attente moyen le plus long parmi toutes les régions du Réseau local d'intégration des services de santé de la province.

Les temps d'attente pour Accès Soins dans le réseau de Champlain étaient en moyenne de 225 jours au cours des quatre dernières années, soit une attente plus élevée que dans tout autre réseau de santé en Ontario.

La région de santé publique de Champlain avait également le plus faible taux de réussite parmi les 14 réseaux de santé provinciaux. Plus de 35 000 patients inscrits n'ont jamais été jumelés à un médecin de famille, soit environ un sur trois dans la région.

Problèmes de santé

Les professionnels de la santé qui se sont entretenus avec CBC ont déclaré que la pénurie de médecins de famille signifie que beaucoup plus de patients se présentent maintenant chez les spécialistes avec des problèmes de santé graves, dont certains auraient pu être traités plus tôt dans le cadre des soins primaires.

La médecine familiale, c'est ce que nous faisons. Nous empêchons les gens de tomber dans les failles du système, et les failles sont devenues vraiment grandes , note une médecin de famille à la clinique Rosemount, la Dre Claudia Hubbes.

Mme Hubbes explique que sa clinique a dû investir dans un nouveau système téléphonique simplement pour gérer le nombre écrasant d'appels téléphoniques du public demandant si quelqu'un accepte de nouveaux patients.

Pour répondre à la demande de ses patients, la médecin de famille travaille maintenant de plus longues heures, parfois jusqu'à 13 heures par jour.

C'est un puits sans fin de besoins et de personnes désespérées , déplore-t-elle. Vous faites de votre mieux, mais ce n'est tout simplement pas suffisant.

La Dre Clare Liddy, présidente du département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, explique que les anciens modèles de médecine familiale ne sont pas « viables d'un point de vue commercial » pour les nouveaux diplômés. Photo : Radio-Canada

Des facteurs complexes sous-tendent la pénurie aiguë de médecins de famille dans la région d'Ottawa, explique pour sa part la présidente du département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, la Dre Clare Liddy.

Sur papier, il semble qu'il y ait suffisamment de médecins de famille pour desservir la capitale. Toutefois, beaucoup de ceux qui sont formés en médecine familiale générale travaillent dans d'autres domaines, précise-t-elle.

Le nombre réel de médecins offrant des soins complets et continus en médecine familiale est, selon elle, beaucoup, beaucoup moins élevé .

La Dre Liddy soulève que de nombreux chiffres indiquant le nombre de patients sans médecin à Ottawa sont en fait sous-estimés. En effet, toutes les personnes qui n'ont pas de médecin ne se sont pas nécessairement inscrites au programme Accès Soins, a-t-elle ajouté.

Un grand nombre de patients du Québec qui cherchent à se faire soigner à Ottawa ne sont pas non plus pris en compte, renchérit Mme Liddy, bien qu'ils contribuent à la demande de médecins de famille.

Jeunes professionnels

Malgré la présence d'une école de médecine, Ottawa a du mal à retenir les diplômés en médecine familiale, fait valoir la Dre Liddy.

Le modèle de rémunération à l'acte, qui oblige les médecins de famille à facturer la province pour chaque visite d'un patient, est peu attrayant pour les nouveaux médecins en raison de la charge de travail et de la hausse des coûts administratifs, explique-t-elle.

Les nouveaux diplômés ne souhaitent pas vraiment adhérer à ces modèles parce que ce n'est pas très viable d'un point de vue commercial , ajoute Mme Liddy.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a fait part, par voie de communiqué, qu'il s'efforce d'accélérer le processus pour les travailleurs de la santé qui tentent de s'inscrire pour exercer en Ontario, y compris ceux qui ont été formés à l'extérieur de la province ou à l'étranger.

L'Ontario permettra également désormais aux médecins formés à l'étranger de recevoir une formation en résidence en Ontario, mais seulement en échange d'un engagement à exercer la médecine dans une collectivité ontarienne autre qu'Ottawa ou Toronto et ses municipalités adjacentes .

Le Ministère s’engage à créer un total de 455 nouvelles places dans les écoles de médecine au cours des cinq prochaines années.

Rodrigo Martinez n'a pas de médecin de famille, alors il compte sur ses amis et sa famille pour lui envoyer des inhalateurs pour l'asthme du Guatemala. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Entre-temps, M. Martinez dit qu'il ne s'attend pas à être jumelé à un médecin par l'entremise de la liste d'attente d’Accès Soins de sitôt. Il est toujours à la recherche d'un médecin lui-même. Il se déplace en voiture pour repérer les affiches des cliniques, passe des appels téléphoniques et contacte des personnes qu'il rencontre.

Il dit avoir bon espoir d'en trouver un grâce aux contacts qu'il a établis dans sa communauté.

Ce n'est pas le gouvernement qui apporte son soutien , fait-il valoir. C'est la population canadienne qui donne réellement son soutien.