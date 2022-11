La démolition du pensionnat pour Autochtones à Nain clôt un « chapitre sombre »

Des aînés, d’anciens pensionnaires et des jeunes se sont rassemblés lundi pour assister à la démolition.

Je me suis sentie en paix et j’espère que je vais bientôt guérir , a affirmé à ce moment une ancienne pensionnaire, Silpa Obed. Finalement, l’ancien pensionnat est démoli. Je ne le verrai plus.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a construit le bâtiment. Elle l’a donné à l’Église morave en 1936. Il a servi de pensionnat pour Autochtones jusqu’en 1973.

Silpa Obed est née à Hebron, au Labrador, en 1955. Le gouvernement a forcé les Inuit à déménager à Makkovik en 1959. Le père de Mme Obed est décédé au début des années 60. Sa mère a ensuite épousé un résident de Nain. Mme Obed et ses deux frères ont encore dû déménager.

Puis, durant un printemps où leur mère et leur beau-père sont partis chasser et faire du piégeage, les enfants ont été forcés de rester à Nain et ils se sont retrouvés dans le pensionnat.

Nous n’avons pas eu d’autre choix , explique Silpa Obed. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Mes frères et moi, nous ne connaissions personne à Nain.

Une expérience humiliante

Mme Obed relate qu’elle était alors âgée de 8 ou 9 ans. Durant l’une des premières nuits, elle a eu envie d’aller aux toilettes, mais elle ne savait pas où elles se trouvaient et elle était trop craintive pour les chercher dans l’obscurité. Je n’ai pas eu d’autre choix que d’uriner dans mon lit , dit-elle.

Le lendemain matin, elle a informé les membres du personnel. Ils lui ont dit d'apporter le matelas au rez-de-chaussée.

L'ancien pensionnat pour Autochtones à Nain, au Labrador, est tombé sous le pic des démolisseurs, le 14 novembre 2022. Photo : Gracieuseté/Stephanie Angnatok

Tandis que tous les autres enfants mangeaient leur déjeuner, j’ai dû leur montrer le matelas , déplore Mme Obed.

Silpa Obed n’en dit pas plus au sujet du reste de son expérience du pensionnat. Elle a de la difficulté à socialiser avec les autres depuis son séjour en ces lieux.

Puisque le bâtiment est resté là si longtemps, je devais passer à côté jour et nuit. Par moments, je ne voulais pas le voir ni passer à côté, mais je ne pouvais pas faire autrement.

Démolition à la demande de la communauté

Selon le gouvernement, un comité d’anciens pensionnaires à Nain a demandé que le bâtiment soit démoli dans le cadre de la réconciliation entre les Inuit et l’Église morave.

La ministre de la Langue, de la Culture et du Tourisme du Nunatsiavut, Roxanne Barbour, citée dans un communiqué, a expliqué que c’était une occasion pour les anciens pensionnaires et leurs descendants de voir la démolition d’un bâtiment à la source de nombreux mauvais souvenirs.

C’est un jour pour se relever, pour être fiers d’être Inuit et pour être fiers de notre culture, de notre langue et de notre histoire , a déclaré Mme Barbour.

Des aînés, d'anciens pensionnaires et des jeunes de la communauté ont assisté à la démolition du bâtiment à la source de mauvais souvenirs. Photo : Gracieuseté/Stephanie Angnatok

Silpa Obed a assisté à la démolition avec sa fille et d’autres proches. Elle dit qu’elle a pu leur parler un peu de son expérience et qu’elle a pensé à ses frères, Sam et Willy, à ce moment.

Elle espère qu’aucune autre génération n’aura à vivre ce que la sienne a vécu dans les anciens pensionnats. Je suis heureuse qu’ils soient ici, les enfants du pensionnat, aujourd’hui.

D’après un reportage de Heidi Atter, de CBC